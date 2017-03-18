Sami Çakır emeklilik iddialarına yanıt verdi: Aldatmaca

Kocaeli Milletvekili Sami Çakır referandumda yaş üzerinden yürütülen söylemlere yanıt verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Körfez ilçesi Yeniyalı mahallesinde yoğun katılımlı ev toplantıları gerçekleştirdi. Katıldığı programda Anayasa maddelerini tek tek anlatan Çakır vatandaşlardan gelen soruları da cevaplayarak kafalarında oluşan sorunları giderdi. Çakır, ev toplantılarında özellikle muhalefetin yanlış beyanlarıyla halkımızın kafalarını karıştırmaya çalıştığı emeklilik ve askerlik üzerinde bilgilendirmelerde bulundu. Yaptığı toplantıda Çakır şunları kaydetti:

"Muhalefet partileri özellikle son günlerde 18 yaşında milletvekili olacak olan bir vatandaşın 2 yıl sonra emekli olup maaş alacağına dair gerçek dışı beyanlarda bulunuyor. Maalesef bu tarz beyanlar tamamıyla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya yönelik beyanlardır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun böyle olmadığını aklı başında her vatandaşımız araştırıp görebilir.

Milletvekilleri ve Dışarıdan Atanan Bakanlar diğer memurlar gibi mutlaka Hizmet + Yaş = Emeklilik koşulunu taşımaları gerekmektedir. Milletvekilleri ve Dışarıdan Atanan Bakanlar diğer memurlarda olduğu gibi hizmet ve yaş şartını doldurmamışlarsa emekli aylığı alamazlar. Yani Milletvekili seçildikten veya dışarıdan bakanlığa atandıktan sonra şayet hizmet ve yaş koşulu yerine getirilmemişse aylık bağlanması söz konusu olmaz. Özetle bir kişi 18 yaşında meclise girip milletvekili olduysa 2. Senenin sonunda Milletvekili emekliliğine hak kazanır fakat bu maaşı alabilmesi için milletvekilliği bittikten sonra emeklilik yaşını doldurana kadar primini dışarıdan kendisinin ödemesi gerekir. Bu koşulları yerine getirirse yaşı dolduğunda (60 yaş üzeri) emekli olup maaşı bağlanır. Gördüğünüz gibi muhalefet gerçeği olduğu gibi yansıtmamaktadır. Bizler bu gerçekleri 16 Nisan'a kadar olduğu gibi bütün vatandaşlarımıza aktarmakla yükümlüyüz. Ülkemizin geleceği için sizlerin de araştırıp doğruları etrafınıza aktarmalısınız"

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemini anlatan Çakır, "Ülkemizin geleceği için önemli bir sürecin bulunuyoruz. Her seçimde olduğu gibi bu Referandum sürecinde gençlerimize büyük görev düşüyor. Ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Gelecek sizin emek ve çalışmalarınızla şekillenecek. Bu konuda sizlere güvenimizin sonsuz olduğunu seçilme yaşını 18'e düşürerek gösterdik. Bununla beraber bizden önceki dönemlerde yaşanan problemlerden dolayı yönetimdeki çift başlılığın ortadan kaldırılması için yeni bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle anayasa değişikliğine gidilme gerekliliği hasıl olmuştur. Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi ile ortaya çıkan yeni anayasa tamamiyle Milli iradeyi yansıtacak bir anayasadır." diyerek sözlerini tamamladı.