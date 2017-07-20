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Şampiyon güreşçiden Başkan Ellibeş’e ziyaret

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Şampiyon güreşçiden Başkan Ellibeş’e ziyaret
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Deste Orta Boy Şampiyonu olan Gölcüklü Ramazan Sarı.

Antrenörler Rüstem Çavdar ve Yusuf Yüksel’i kabul etti. Başkan Ellibeş ilçemize önemli bir gurur yaşatan  Ramazan Sarı’yı başarısından dolayı kutladı.

RAMAZAN SARI, KIRKPINAR’DA DESTE ORTA BOYDA BİRİNCİ OLDU
 654’ncü Edirne Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Gölcüklü güreşçi Ramazan Sarı, deste orta boyda çok önemli bir başarıya imza attı, birinci sırayı elde etti. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Sarı’yı başarısından dolayı tebrik etti. Gölcüklü güreşçilerin Kırkpınar’da boy göstererek derece almasının kendilerini sevindirdiğini belirten Başkan Ellibeş, “Ramazan çok genç bir sporcu,  önünde daha uzun yıllar var. Çok önemli bir başarı elde etti, bizleri gururlandırdı. Biz de her zaman hem maddi, hem de manevi olarak yanında olduğumuzu buradan özellikle bir kez daha ifade etmek isteriz. Daha nice başarılara ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

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