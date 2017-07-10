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Şampiyon Vizyon İnşaat

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Şampiyon Vizyon İnşaat
Derince Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen, 7’inci gerçekleştirilen Esnaflar Turnuvası bu yıl Şepit Er Emre Kaan Arlı adına düzenlendi.

1 ay süre turnuvada dün akşam final maçı vardı. Final maçında Morsallioğlu Kırtasiye’yi 3-1 yenen Vizyon İnşaat şampiyonluğa ulaştı.

İKİ KARDEŞİN TAKIM FİNALDE KARŞILAŞTI

Bu yıl 7’incisi düzenlenen Derince Esnaflar Futbol Turnuvası’nda ilginç bir olay yaşandı. Finalde karşılaşan iki takımın sorumlusu ağabey-kardeşti. Morsallioğlu Kırtasiye’nin sorumluluğunu Ağabey Göksel Gülle yaparken, kardeşi Gökhan Gülle ise Vizyon İnşaat’ın başındaydı. Ağabey-kardeşin maçında kazanan kardeşi Gökhan Gülle’nin takımı Vizyon İnşaat oldu. Vizyon İnşaat, favori Morsallioğlu Kırtasiye’yi Hakan Temel (2) ve Kadir Bayran’ın attığı gollerle 3-1 yendi, şampiyon oldu.

KUPAYI MİLLETVEKİLİ AYGÜN İLE BAŞKAN ALİ HAYDAR BULUT VERDİ

Final maçında turnuvanın favorisi, kadrosunda Gölcüksporlu Yunus Özdemir ve Yiğitali Bayrak, Kullarsporlu Tayyip ve Doğantepe’den Adem’i bulunduran Morsallioğlu Kırtasiyeyi 3-1 ile geçen Vizyon İnşaat, şampiyonluk sevinci yaşadı. Kadrosunda ilimizin tecrübeli isimleri Levent Gülay, Hakan Temel, Gökhan Taner, Ferhat Aydın ve Emrah Serin gibi isimleri bulunduran Vizyon İnşaat’ın şampiyonluk kupasını Kocaeli AK Parti Milletvekili Zeki Aygün ile Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut verdi.

ŞEHİT ER EMRE KAAN’IN AİLESİ DE FİNAL MAÇINI İZLEDİ

24 takımın katılımı ile gerçekleşen Derince Esnaflar Futbol Turnuvası bu yıl Şehit Er Emre Kaan Arlı adına yapıldı. Derince Stadı’nda oynanan final maçını Şehit Er Emre Kaan Arlı’nın ailesi de takip etti. Şehit Emre Kaan’ın Babası Şaban Arlı, Annesi Emine Arlı ve iki kardeşi Hilal ve Hülya da final maçında duygusal anlar yaşadılar. Tertip Komitesi, turnuvanın ismini taşıyan şehir Er Kaan Emre’nin ailesine plaket verdi. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da şehit erin ailesi ile yakından ilgilendi.

ÖZEL ÇOÇUKLAR GÖSTERİ MAÇI YAPTI

Bu yıl turnuvanın finaline Yeşil Doğan Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocuklar renk kattı. 10 ile 13 yaş arasında değişen özel çocuklar, final maçı öncesinde gösteri maçına çıktılar. Özel çocukların gösteri maçında eşitlik bozulmadı, 3-3 biten karşılaşma da hem maç oynayan minikler, hem de izleyenler keyifli anlar yaşadılar. Minik futbolcular, final maçı öncesinde iki katımla birlikte seremoniye de çıkıp, çok güzel bir görüntü sergilediler.

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