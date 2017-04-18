Şampiyon Yenikentspor kahvaltıda buluştu

Konak Cafe Restoran’daki kahvaltıya takımdaki sporcular eksizsiz katıldı. Mekan sahipleri Turgay Kavurt ile Ertuğrul Çakır özel misafirleriyle yakından ilgilendiler. Menü oldukça zengindi.
Yenikentsporlu yıldız voleybolcular kendilerini kahvaltıda ağırlayan Başkan İsmail Arman’a teşekkür ettiler. Başkan Arman, sporcuları il şampiyonluğu için kutlayıp, Kütahya’daki gruplar için başarı dileğinde bulundu. Temsilcimiz 17-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek. Yetenekli oyunculardan oluşan Yenikentspor yıldız kız voleybol takımının Kütahya grubunda ses getirmesi bekleniyor.
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