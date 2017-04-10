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Şampiyonlara özel ilgi

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Şampiyonlara özel ilgi
İstanbul Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Cemal Reşit Bey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen Basın Spor Ödülleri gecesine ilimizden üç isim davet edildi.

Karatede Dünya Şampiyonluğu dahil bir çok uluslararası başarısı bulunan Haldun Alagaş, judoda Olimpiyat şampiyonluğa ile birlikte çok sayıda önemli dereceye imza atan Hüseyin Özkan ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 2 kez Altın Kemer alan, 9 kez başpehlivan olan Ahmet Taşçı bu özel gecenin seçkin konukları arasındaydı. İstanbul Büyükşehir Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ilimiz spor adamlarına yakın ilgi gösterdi.

 

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