Şampiyonluk yolunda keskin viraj

Kocaelispor’umuz zirve yarışında bugün zorlu olduğu kadar kritik bir maça çıkacak. Yeşil-Siyahlı ekibimiz Bayburt deplasmanında en keskin virajlardan birini hasarsız dönmeye çalışacak. Olası bir galibiyet belki liderliği getirecek, şampiyonluk yolunda büyük moral olacak. İnşallah diyerek detaylara geçiyorum.

DİZİLİŞTE DEĞİŞİKLİK GEREKLİYDİ

Her zamanki gibi kadroyla ilgili düşüncelerimizle başlayalım. Oğuzhan ile Sinan’ı önlü arkalı oynatmak orta alanda sıkıntı yaratıyor. Bunu geçen hafta net bir şekilde gördük. Bu durumda iki olasılık vardı. Biri, iki isimden birini kenara almak, diğeri dizilişle oynamak. İlki yapılmalı diyenler olabilir. Böyle düşünenlerin hangisini kesersiniz sorusuna net bir cevabı da olmalı. Oğuzhan çok formda ve takımın en golcü ismi. Kenara alınmayı kesinlikle hak etmiyor. Sinan takımın olmazsa olmazlarından biri. Bu durumda ikinci olasılığı uygulamak daha sağlıklı, mantıklı geliyor. Ümit Metin Yıldız da sanıyorum öyle yapacak ki, bunun işaretlerini hafta içindeki teknik çalışmalarında vermiş. Oğuzhan kenarda oynayacak özellikle değil, en belirgin özelliği son vuruşlardaki ustalığı. Sinan ise kariyeri boyunca kanatta oynamış ve iyi işler yapmış bir isim. Hatırlanacağı gibi ligin ilk haftalarında sağ açıkta görev yapmış ve iyi işler çıkarmıştı. Bugün Sinan’ı sağ açıkta, Oğuzhan’ı tek forvette göreceğiz.

BAŞAK’SIZ İLK MAÇIMIZ OLACAK

Tabi asıl önemli hamlelerden biri kaptan Hamza’yı en verimi olduğu yere, yani forvet arkasına monte etmek. Ön liberoda Sefa-Mert, önlerinde Hamza, bu üçlünün olduğu maçlarda orta alanda pek sıkıntı çekilmiyor. İnşallah bugün de öyle olur. Bugünkü maçta hücum anlamında Burak Özbakır, Şenol, Mehmet gibi önemli hamle şanslarımız da olacak. Murat Başak’ın savunmanın göbeğindeki yokluğu elbette önemli. İlk kez onsuz oynayacağız. Erol ile Kemal alternatifleri içinde Yıldız’ın tercihi Kemal olacak gibi. Erol tecrübeli ancak çok ağır, Kemal hata yapmaya daha müsait olsa da, genç ve çabuk. Bayburt’un hızlı forvetleri olduğu gerekçesiyle Kemal’in tercih edilmesi son derece doğaldır. Kemal, Tekirdağ’da ilk 11 şansı bulmuş ve görevini iyi yapmıştı. Bugün de aynı performansı bekliyoruz.

VAN KADAR ZORLU DEPLASMAN

Bayburt ligin en pahalı takımlarından biri. En az Van kadar zorlu bir deplasman maçı. Başarısız geçen ilk yarının ardından ciddi bir maliyetle 7-8 takviye yaptılar, aldıkları adamlar da genelde üst liglerden. Kendi sahalarında iyi bir performansları var. İlkler zordur, kazalar olur diyerek, Ankara Demir yenilgisini saymazsak, Karadeniz ekibinin içerde bileğinin bükülmediğini görüyoruz. Son üç iç saha maçını kazanmış olmaları da dikkat çeken bir unsur. İlave olarak geçen hafta deplasmanda kazandılar, son derece moralli çıkacaklar bugün sahaya. Bunlar artıları. Ancak bize artı olabilecek bir durumları da var. Puan durumuna baktığımızda kritik bir yerde olduklarını görüyoruz. Play-Off umudunu sürdürmeleri için kazanmak zorunda oldukları bir maç. Bu faktör bizim için önemli bir avantaj olabilir. Malum, bu sezon oynamayı düşünen, kazanmayı isteyen takımlar karşısında başarılı bir performansımız söz konusu. Mutlak kazanmak zorunda olmaları mutlaka futbolcuların üzerinde bir baskı yaratacaktır ve bu da bize avantaj olarak dönebilir.

BAYBURTLU DOSTLARA TEŞEKKÜRLER

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta, uzak deplasmanlardan birinde takımımız yalnız olmayacak. Dün Hodri Meydan Grubu’nun önemli isimlerinden sevgili Mustafa Güler ile konuştum. 3 otobüsle Bayburt’a gidiyorlar. Yöredeki üniversitelerde okuyan 50-60 dolayında öğrenci de grubu katılacak. 200-250 kişilik grup takımı destekleyecek. Tabi buradan Bayburt İl Özel İdare Kulübüne ve Kuru Kafalılar Taraftar Derneği’ne teşekkürlerimizi gönderelim. Maç saati yağmur beklentisi var. Genç Osman Stadı’nda misafir tribünün üzeri açık. Kocaelispor taraftarı ıslanmasın diye bu maça özel misafir taraftarı kapalı tribüne almışlar. Güzel bir jest yapmışlar. Sağ olsunlar. Bu adımdan anlaşılacağı üzere bugünkü maçta tribünlerde dostluk hakim olacaktır.

RAKİPLERİMİZ DE ZORLU DEPLASMANLARDA

Bugün kulaklarımız üzerimizdeki iki takımın maçında olacak. Sancaktepe, Cizre’ye, Altay Kütahya’ya konuk olacak. Her ikisinin de işinin zor olduğu ortada. Başkan Bahri Yavuz, haftalar öncesi Sancaktepe’nin fikstürüne bakarak 5 Mart’a kadar puan kayıplarına devam edeceği öngörüsünde bulunmuştu. Öyle de oldu. Başkan’ın tahminine göre Sancaktepe bugün de Cizre’de takılacak. İnşallah. Başkan Yavuz ile önceki gün yaptığım görüşmede Altay ile ilgili de bir öngörüde bulundu, “17 Mart’a kadar puan kayıpları yapacaklardır” dedi. Başkan, İzmir ekibinden önümüzdeki üç maçta puan kaybı bekliyor. Benim tahminim de farklı değil. Bugün Sancaktepe ile Altay’ın fire vermeleri son derece doğal ancak burada önemli olan bizim ne yapacağımız. Malum geçen hafta elimize gelen liderlik şansını kaçırdık. İnşallah bugün öyle olmaz. Bayburt’u yenebilirsek, büyük olasılıkla bu haftanın lideri oluruz inancındayım. Kocaelispor’umuza zorlu maçta yürekten başarılar.

KOCAELİ BİRLİK VARIM DİYORSA ALIP DÖNECEK

Diğer temsilcilerimizin maçlarına bakarsak. Öncelikle tümüne başarılar diliyorum. Kocaeli Birlikspor son haftalardaki puan kalıplarıyla şampiyonluk umutlarını oldukça azaltmakla kalmadı, Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye attı. Bugün puan kaybı yaparlarsa uzun aradan sonra ilk 5’in altına inme durumları çok yüksek. Erzurum Büyükşehir ligin en pahalı takımlarından biri. Geçenlerde Başkanlarının demecini okudum ulusal basında, 1.Lig’e çıktıklarında Dünyaca ünlü yıldız Rolandinho’yu Türkiye’ye getirmekten söz ediyordu. Çok zorlu bir maça çıkacak temsilcimiz. Zirve yarışında varım diyorsa, kazanıp dönecek. Derincespor’un gidişatı malum hiç iyi değil. Artık final haftalarına girilen süreçte temsilcimiz ligde kalmak istiyorsa, evindeki maçları kazanmak durumda. Kemerspor ligin iddiasız, endişesiz takımlarından biri. Temsilcimiz artık bu maçı da alır.

DARICA, KOMŞU’YU EVİNE ELİ BOŞ GÖNDERECEK

Darıca G.B günü önemli olduğu kadar ilimiz için anlamı büyük bir maçla geçirecek. Konuk ezeli rakibimiz Sakaryaspor. Komşu liderin tam 8 puan gerisinde ve şampiyonluk şansı yok denecek kadar az. Tek amaçları Play-Off’a kalıp buradan üst lige çıkmak. Darıca G.B’nin şampiyonluk umutlarını güçlendirmesi bugünkü maçı kazanmasına bağlı. İkinci yarıda dikkat çeken bir çıkış içerisinde Darıca G.B, inanıyorum Komşu’yu evine eli boş göndererek hem liderlik şanslarını sürdürecekler, hem de kente Sakaryaspor’un mağlubiyet sevincini yaşatacaktır. Bugün BAL’da Gebzespor’un bir anlamda liderlik için tamam mı devam mı özelliğinde maçı var. Velimeşe’nin üst üste kayıplarıyla Mor-Beyazlılar farkı bire indirdi. Liderliğe giden yolda bugün keskin viraj Çorlu’dan kasasız dönmek zorundalar.