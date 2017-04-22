Sanal değil sanki gerçek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Fuarında bir birinden ilginç atölyeler her yaştan ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen fuarda Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Bilgievleri standında yer alan atölyelerden biri olan 3 D Sanal Gerçeklik Atölyesi’ndeki oyunlar gerçeği aratmıyor.

EN BÜYÜK İLGİ 3 D SANAL GERÇEKLİK ATÖLYESİNE

Bilgievleri standında 3 D Sanal Gerçeklik Atölyesi, Boyama Atölyesi, Keçe Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi ve Biyoloji Atölyeleri bulunmakta. Bilgievleri eğitmenlerinin ziyaretçilerle yakından ilgilendiği stantta en büyük ilgiyi 3 D Sanal Gerçeklik Atölyesi çekiyor. 4 adet gözlük ve bilgisayar ekranın yer aldığı Sanal Gerçeklik Atölyesinde ziyaretçiler Basketbol ve Fruit Ninja oyununu gözlükler aracılığıyla oynama fırsatı buluyor.

3 D SANAL GERÇEKLİK ÇOK GERÇEK

Telefon ve bilgisayar oyunlarından farklı olarak kullanıcının gerçek oyunlardaki hareketler yaptığı Sanal Gerçeklik gözlükleri, izleyiciler için komik görüntülere sebep veriyor. 3 D Sanal Gerçeklik Atölyesinde gözlükleri takıp oyun oynayan Kayrahan Çoşkun, “Oyun çok gerçekçiydi. Telefon ve bilgisayarda oynadığımız oyunlara benzemiyor. Sanal gerçeklik gözlüğünü taktığımda sanki gerçekten oyun oynuyorum, basketbol topunu tutmaya çalışıyordum. Oyun oynarken çok eğlendim” dedi.

