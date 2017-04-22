  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 13 °C

Sanal değil sanki gerçek

»
Sanal değil sanki gerçek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Fuarında bir birinden ilginç atölyeler her yaştan ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen fuarda Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Bilgievleri standında yer alan atölyelerden biri olan 3 D Sanal Gerçeklik Atölyesi’ndeki oyunlar gerçeği aratmıyor.

EN BÜYÜK İLGİ 3 D SANAL GERÇEKLİK ATÖLYESİNE
Bilgievleri standında 3 D Sanal Gerçeklik Atölyesi, Boyama Atölyesi, Keçe Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi ve Biyoloji Atölyeleri bulunmakta. Bilgievleri eğitmenlerinin ziyaretçilerle yakından ilgilendiği stantta en büyük ilgiyi 3 D Sanal Gerçeklik Atölyesi çekiyor. 4 adet gözlük ve bilgisayar ekranın yer aldığı Sanal Gerçeklik Atölyesinde ziyaretçiler Basketbol ve Fruit Ninja oyununu gözlükler aracılığıyla oynama fırsatı buluyor.

3 D SANAL GERÇEKLİK ÇOK GERÇEK
Telefon ve bilgisayar oyunlarından farklı olarak kullanıcının gerçek oyunlardaki hareketler yaptığı Sanal Gerçeklik gözlükleri, izleyiciler için komik görüntülere sebep veriyor. 3 D Sanal Gerçeklik Atölyesinde gözlükleri takıp oyun oynayan Kayrahan Çoşkun, “Oyun çok gerçekçiydi. Telefon ve bilgisayarda oynadığımız oyunlara benzemiyor. Sanal gerçeklik gözlüğünü taktığımda sanki gerçekten oyun oynuyorum, basketbol topunu tutmaya çalışıyordum. Oyun oynarken çok eğlendim” dedi. 
 

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tasarım yarışmasında başvuru için son gün20 Nisan 2017 Perşembe 10:41
  • Liseli tiyatrocular  sahneye çıkıyor18 Nisan 2017 Salı 17:17
  • Edebali Ortaokulu’nun  geleneksel TSM konseri18 Nisan 2017 Salı 16:49
  • Liseli tiyatrocular yarışıyor17 Nisan 2017 Pazartesi 15:55
  • Doğan, 'Ata yadigarlarımıza sahip çıktık'17 Nisan 2017 Pazartesi 13:24
  • Edeb-i Hayat Okumaları tiyatro oyunu oldu16 Nisan 2017 Pazar 11:37
  • Sertöz’den Şeyh Şamil sergisi15 Nisan 2017 Cumartesi 17:05
  • Turizm Haftası sergiyle başladı15 Nisan 2017 Cumartesi 15:12
  • Allame&Contra Sabancı Kültür’de15 Nisan 2017 Cumartesi 10:10
  • Dünya sanat günü etkinliği bu tarihte yapılacak14 Nisan 2017 Cuma 19:37
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti