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Sanal gerçeklik ihalesi yapıldı

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Sanal gerçeklik ihalesi yapıldı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan sanal gerçeklik planetaryum projesinin ihalesi yapıldı ve 3 firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 13 milyon 295 bin lira olan ihaleye katılan Hisar İnşaat 10 milyon 450 bin lira, Yapı ve Yapı İnşaat 12 milyon 800 bin lira ve Güryapı Restorasyon firması da 15 milyon 800 lira teklif verdi. Yapım süresi 240 gün olan ihaleyi kazanan firmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

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CEPHANELİK BÖLGESİNE

Sanal Gerçeklik Planetaryum Projesi, Cephanelik bölgesinde yaklaşık 3250 metrekarelik alan üzerine yapılacak. 4 kattan oluşacak yapının bodrum katı  612 metrekare, zemin katı 886 metrekare, 1.kat 360 metrekare, 2.katta  452 metrekareden oluşacak.  Planetaryum  diğer ifadeyle gezegen evi, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla, kubbe seklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonudur. Bir gezegen evinin başta gelen en büyük özelliği kubbe şeklinde ekranı ve o ekran üzerine özel araçlarla yansıtılan gökyüzü, gökcisimleri ve benzeri görüntülerdir. Planetaryumlar, uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir seklide simüle edilebilmesini sağlar ve kullanılan görüntüler optik ve elektro-mekanik birçok teknolojik araç kullanılarak elde edilir.

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