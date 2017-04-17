Sanat Sokağı'nda en anlamlı kermes

Kocaeli Korumaya Muhtaç Çocuklar Yardımlaşma Derneği'nin İzmit Sanat Sokağı'nda 3 gün açık kalacak kermesi ilk gün büyük ilgi gördü.

Dernek Başkanı İbrahim Sarı, Derneğin Onursal başkanı Selma Koçak, dernek yöneticileri; Meral Özesener, Sermin Selçuk, Suna Hur, Semiha İnal, Hasibe Hepduruluk, Günsevi Küçükünsal, Ebru Kandemir, Nilgün Çevik organizasyonunda gerçekleşen kermes hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşti. Açılışa SP ilçe Başkanı, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve çok sayıda hayırsever katılarak destek verdi.

ELDE EDİLEN GELİR, ÖĞRENCİ BURSLARI İÇİN KULLANILACAK

Kermesi DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Dernek Başkanı İbrahim Sarı, Derneğin Onursal başkanı Selma Koçak birlikte açtılar. Bin 500 ile 2 bin TL arası gelirin beklendiği sergide tekstil ürünleri, kuru gıda, mefruşat, zücaciye ürünleri 1 TL’den 40 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Kermesten edilen gelir derneğin her ay düzenli olarak 15 öğrenciye verilen burs için kullanılacak.

Şennur YILDIZ