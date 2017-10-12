Sanatçı Petekkaya tarihi açılışa geliyor
İzmit Belediyesi’nin Tarih Koridoru Projesi’nin en önemli ayağını oluşturan Kapanca Sokak ve Akçakoca Osmanlı Meydanı’nın açılışına ünlü sinema ve dizi oyuncusu Erkan Petekkaya’nın da katılacağı açıklandı.
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Çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan Petekkaya, doğal film platosu özelliğindeki meydan ve sokağın açılışında İzmitlilerle buluşacak.
Yapılan restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle adeta cazibe merkezi haline gelen Akçakoca Mahallesi, son zamanlarda film yapımcılarının adeta akınına uğruyor.
İzmit’in kültür turizm kenti olması açısından büyük önem taşıyan Osmanlı Meydanı ve Kapanca Sokak, 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te açılacak.
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Etiketler : Erkan Petekkaya, İzmit, Akçakoca Mahallesi, Akçakoca Osmanlı Meydanı
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