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Sanayi işletmelerine uyarı

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Sanayi işletmelerine uyarı

Sanayinin desteklenmesine yönelik yeni destek ve teşvikler içeren, Türkiye’nin üretim ekosistemini değiştirecek 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapıldı.  Buna dair 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan maddeler hakkında Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden sanayicilere uyarı geldi.

İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANACAK  

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, "Sanayi sicil belgesi almayan işletmeler, maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla elektrik kullanımlarından kesilen %2'lik TRT payından yararlanamayacaklar" dedi. Yine bu kanuna göre yazılım üreten işletmeler sanayici kapsamına alınmış, yazılım için 'Sanayi Sicil Belgesi' alınabileceği açıklandı.

Sanayi siciline kayıt olması gerektiği halde kayıt yaptırmayan sanayi işletmeleri de bu kanunun yayımlandığı 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacak. Ayrıca, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 4. maddesi gereği bir ay içinde bildirilmesi gereken değişiklikleri bildirmeyenlere ve 5. maddesi gereği yıllık işletme cetvellerini süresinde vermeyenlere uygulanan idari para cezası uygulanmayacak.

  Öte yandan kamu alımlarında orta ve yüksek teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirildi.  Ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilmiş olup, yerli malı belgesi almaları gerekmektedir" açıklamalarına yer verildi. 

Şennur YILDIZ

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