Sanayi kenti Kocaeli ihracatta hız kesmiyor

Türk imalat sanayisinin kalbi konumunda bulunan Kocaeli'nin 2017'nin 7 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artış göstererek, 7 milyar 429 milyon 377 bin dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 5 milyar 891 milyon 560 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,1 arttı.

İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla dış satım yapan il olan Kocaeli'nin 7 aylık ihracat performansı 2013'ten sonra ilk defa 7,4 milyar dolar barajını aşarak 7 milyar 429 milyon 377 bin dolar olurken, söz konusu dönemde toplam ülke ihracatındaki payı da yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

Kentten yapılan ihracatın yüzde 76,7'sine denk gelen 5 milyar 700 milyon 659 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında, ilk sırayı otomotiv sektörü aldı.

Bu dönemde kentten yapılan otomotiv ana ve yan sanayi ihracatı geçen yıla göre yüzde 19 artarak 3 milyar 300 milyon 387 bin dolar oldu.

Kimya ihracatında yüzde 44 artış

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi'ni de barındıran Kocaeli'nin ihracatında bu sektör ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamülleri ihracatı bu dönemde yüzde 44'lük artışla 2 milyar 400 milyon 272 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 378 milyon 591 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 334 milyon 917 bin dolarla çelik, 319 milyon 253 bin dolarla elektrik-elektronik, 223 milyon 872 bin dolarla iklimlendirme sektörü takip etti.

BAE'ye ihracat yüzde 264 arttı

Bu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın 7 aylık dönemine göre yüzde 21,9'luk artışla 885 milyon 677 bin dolara yükseldi.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 264,7 arttığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 639 milyon 357 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya, sanayi kentinin en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. Bu dönemde Almanya'ya yapılan dış satım, yüzde 6,8 artarak 546 milyon 54 bin dolara çıktı.

Yılın 7 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2016 (Bin dolar)

2017 (Bin dolar) Değişim (Yüzde)

Birleşik Krallık 726.423 885.677 21,9

BAE 175.311 639.357 264,7

Almanya 511.268 546.054 6,8

Slovenya 335.951 458.747 36,5

Fransa 311.449 365.830 17,5

Belçika 258.000 348.122 34,9

ABD 233.869 343.431 46,8

İspanya 213.627 341.656 59,9

İtalya 264.115 298.857 13,1

Singapur 116.210 234.949 102,2

“İhracatta yüksek performans, artan dış açığı gözden kaçırmamıza yol açmamalı”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin olarak temmuz ayında ihracatta yüzde 28,7’lik artışın sevindirici olduğunu, buna karşın ithalat artışının dış ticaret açığını uyarmasının önlenmesi gereken kronik bir sorun olduğunu söyledi.

Başkan Zeytinoğlu: “Temmuz ayında yüzde 28,7 artışla 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatı olumlu değerlendiriyoruz. İhracattaki artışın baz etkisinden kaynaklandığını görüyoruz. İthalatımız ise yüzde 45,8 artarak 21,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalattaki artış TL’nin değerlenmesinden kaynaklanıyor. Yükselen ithalat ile artan dış ticaret açığımız cari açığımızı da artıracak. Burada tedbir almamız gerektiğini düşünüyorum.”

Zeytinoğlu temmuz ayında yüzde 80 artan dış ticaret açığına dikkat çekerek “Temmuz ayında yüzde 80 artarak 8,8 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığımız dikkat çekici boyuta ulaştı. Bu durum ithalat artış hızının, ihracat artış hızından daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. İhracatın ithal girdiye bağımlılığı orta vadede aşılması gereken kronik bir sorun. En çok ithalatı yüzde 62 artış ile hammaddede yapmış olmamızı ise olumlu değerlendiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yıllık ihracat rakamını değerlendiren KSO Başkanı “12 aylık ihracatımız 151,2 milyar dolara ulaştı. 2014 yılında yakaladığımız rekor ihracat olan 157 milyar dolara ulaşmak için yılın kalanında aylık 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmemiz gerekiyor.” dedi.

İhracat artışına en fazla katkının temmuz ayında da otomotiv sektöründen geldiğinin altını çizen Zeytinoğlu, “Temmuz ayında otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 43 seviyesinde arttı. İhracata katkı veren tüm firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.