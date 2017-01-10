Sanayi kenti Kocaeli, spor kenti olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sporcu Performansı Test ve Analiz Merkezi, vücut ölçümleri, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılıklarına dair testler yapılan sporcuların gelişimlerine katkı sağlıyor.

Türkiye'deki tüm kulüp ve federasyonlara hizmet veren merkezde, sporcuların branşlarına göre testler uygulanarak, performans düzeyleri saptanıyor. Yapılan raporlandırma, sporcunun gelişiminin desteklenmesine katkı veriyor.

Spor uzmanı Tahir Tarım, yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin sanayi kenti olduğu kadar spor kenti olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Merkezde belediyenin ücretsiz spor okullarında yer alan altyapı ve spor kulüpleri sporcularının çeşitli analizlerinin yapıldığını ifade eden Tarım, "Fiziki özellikleri, kemik uzunlukları, kemik çapları, performanslarına ait bütün analizler burada yapılıyor. Merkezde 53'ün üzerinde parametreyi ölçebiliyoruz. Ölçümler neticesinde sporculara performanslarının önceki ve sonraki halini, antrenmanları arasındaki değişimleri rapor alabiliyoruz. Buna göre antrenörler, antrenmanlarında düzenlemeler yapabiliyor." şeklinde konuştu.

Tarım, branşlar arasında uygunluk testlerini de yaptıklarını anlatarak, bu taramalar neticesinde başarılı olabilecek sporcuları yönlendirdiklerini kaydetti.

Avrupa'da bu ölçüm ve testlerin spor kulüplerinde çokça yapıldığını belirten Tarım, Türkiye'de merkezin yerel yönetimlerde ilk defa kurulduğunu bildirdi.

"Raporlar sonucunda sporcuların antrenmanları düzenlenebiliyor"

Tarım, yapılan çalışmalarla örnek olduklarını ifade ederek, "Antrenman sonrasında sporcu da bunun ne kadar değişime neden olduğunun ölçülmesi gerekiyor. Olanaklar yetmediği zaman bunu kulüplerimiz yapamıyor. Merkez olarak spor kulüplerine ve belediyemizin spor okullarının sporcularına ücretsiz hizmet sağlıyoruz. Bu sayede sporcu durumuyla ilgili analizleri kaydettiğinde, raporlar sonucunda antrenmanlarını düzenleyebilir. Bu sağlığıyla ilgili düzenlemeleri yapmasına da yardımcı oluyor." diye konuştu.

Merkez dışında sahada da ölçümler yapmayı planladıklarını dile getiren Tarım, şunları kaydetti:

"Okullarda ve spor kulüplerinde sahada ölçümler yaparak öğrencilerin raporlarıyla ilgili yönlendirmeler yaptığımızda başarılı sporcuları ortaya çıkarabiliriz. Bu da ülkemiz için önemli bir gelişme ve spora katkı olacaktır. Spora yeni başlayan çocuklarda yönlendirmeler oluyor. Bazı performans düzeyleri, yaktığı enerji yaş grubuna göre uygun değil diyerek farklı branşlara yönlendiriyoruz. Bu anlamda sporcunun başarılı olduğunu gördük. Analiz merkezimiz, ülkemize yeni başarılı sporcular, Nur Tatar ve Servet Tazegül gibi yeni başarılı sporcular keşfedilmesine sebep olacaktır."