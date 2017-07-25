Sanayi kentinde kapasite kullanım oranı arttı

KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Kocaeli imalat sanayisinin kapasite kullanım oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan artarak yüzde 71'e çıktı" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentteki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre artmasının hem sanayi üretimine hem de büyüme oranlarına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her ay düzenli olarak yaptıkları araştırmaya göre, Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puanlık artışla yüzde 71 düzeyinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kentteki otomotiv, makine, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların kapasite kullanımlarının ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Zeytinoğlu, "Yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 26'sı ağustos ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 51'i bu miktarın değişmediğini ve yüzde 23'ü azalacağını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 20'si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 63'ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 17'si ise azaldığı bilgisini paylaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının da temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan artarak 78,7'ye çıktığını aktaran Zeytinoğlu, "Kapasitelerdeki artışın daha da üst seviyelere çıkmasını umuyoruz ve bu artışın hem sanayi üretimine hem de büyüme oranlarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.