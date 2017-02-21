"Sanayi kenti"nden 60 bin istihdam hedefi

Vali Güzeloğlu, "Yaklaşık 60 bin kişilik bir istihdamın yıl sonuna kadar sözü verildi çünkü biz şuna inanıyoruz, 'Kocaeli büyüdükçe Türkiye büyüyecek, Kocaeli gelişirse Türkiye gelişecek." dedi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı kapsamında Kocaeli'de 60 bin kişilik bir istihdam sözü verildiğini belirterek, "Çünkü biz şuna inanıyoruz, 'Kocaeli büyüdükçe Türkiye büyüyecek, Kocaeli gelişirse Türkiye gelişecek', Kocaeli alanda etkin oldukça işsizlik konusunda Türkiye ölçeğinde çok önemli aşamalar kaydedilecektir." dedi.

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı çerçevesinde Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen toplantıya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar ve İŞKUR'a bağlı iş ve meslek danışmanları katıldı.

Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, başlatılan çalışmanın Türkiye ölçeğinde istihdam gibi ekonominin en önemli ve en temel sorunlarından birisinin de köklü ve yapısal bir dönüşümü amaçladığını bildirdi.

Son açıklanan verilerde özellikle genç işsizliğin yüksek düzeyde seyrettiğini vurgulayan Güzeloğlu, Kocaeli'nin Türkiye'yi geleceğe taşıyan, güçlü birikimi, sahip olduğu zenginlikleri ve dinamikleriyle 2023, 2053 ve 2071 gibi tarihin önemli dönüm noktalarını hedef alan büyük ve kutlu yürüyüşüne önemli zenginlikler sunan bir potansiyel olduğunu ifade etti.

"Yaklaşık 60 bin kişilik bir istihdamın yıl sonuna kadar sözü verildi"

Kocaeli'nin Türkiye'nin ihracatının yüzde 18’ini, ithalatının yüzde 25’ini gerçekleştiren ve üreten, 200'ü aşkın gümrük bölgesine doğrudan ihraç eden, liman bölgesiyle Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 4'üncü büyük liman üretimi ve liman hizmetlerini sunan bir büyükşehir olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "13 organize sanayi bölgesi, 3 tekno parkı, 100'ü aşkın Ar-Ge merkezi ve en önemlisi bilişim alanında Türkiye'nin vizyon projesi Bilişim Vadisi'yle bilgi ekonomisine ve bilgiye dayalı dönüşüm sürecine öncülük eden bir büyükşehir. Bu açıdan Kocaeli'nin sadece en önde değil, Türkiye'ye model olması hem olağandır hem de doğaldır." dedi.

Geçen günlerde tüm işbirliği yapan kesimler adına büyük bir buluşma düzenlediklerine işaret eden Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Ortaya konulan hedefler de Kocaeli'ye yakışan hedefler oldu. Yaklaşık 60 bin kişilik bir istihdamın yıl sonuna kadar sözü verildi. Biz doğru adımları atarsak, iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda gerekli altyapı çalışmalarımızı doğru yaparsak, kurumun kesimlerle arasındaki bağlantıyı sağlam kurarsak, bu hedefi aşacak birikimi ve zenginliği taşıyoruz. Bütün organize sanayi bölgelerine, odalarımıza, birliklerimize, her düzeyde yeni dönemin bilgilenmesi gereken bütün paydaşlarına büyük bir heyecanla bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Adı Milli Seferberlik ise seferberlik ruhu ve heyecanı bize gerekiyor.

Ayrıca bu hedefleme 2017 yılının sonuna kadar olmakla birlikte Mart ayı sonu itibarıyla birinci etap sonuçlarını, cuma günleri haftalık değerlendirme sonuçlarımızı alacağız. Alandaki performansımızı ölçüp eksik, yetkisiz ve etkisiz kaldığımız noktaları tekrar değerlendireceğiz çünkü biz şuna inanıyoruz, 'Kocaeli büyüdükçe Türkiye büyüyecek, Kocaeli gelişirse Türkiye gelişecek,' Kocaeli alanda etkin oldukça işsizlik konusunda Türkiye ölçeğinde çok önemli aşamalar kaydedilecektir."

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