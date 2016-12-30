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Sanayi Mahallesi'nde hasar tespit çalışması

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Sanayi Mahallesi'nde hasar tespit çalışması
İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan İzmit Sanayi Mahallesi’ne gidip bilgi aldı.

500 HANENİN MAĞDURİYETİ BEKLENİYOR
Kar ve sağanak yağmur ilimizde en büyük maddi zararı İzmit Sanayi Mahallesi’ne verdi. Mahallenin nerdeyse bütün sokaklarında evlerin ve işyerlerinin birinci katları sular altında kaldı. Dün akşamdan bu yana selle mücadele veren sanayi mahallesi sakinleri yetkililere kızıp evlerini ve işyerlerini terk ederek yakınlarına sığındı. Hasar zarar tespit komisyonunun mağdur olan 500 haneye ulaşması beklenirken belediyenin hizmete açtığı 3 -D Yazıcı eğitim merkezi de sular altında kalan yerlerden biri. 

KRİZ MERKEZİ ZARAR TESPİTİ YAPTI
Hasar tespit komisyonu ve kriz merkezi bugün (Cuma)  sabah saat 11.00 ulaştı. Zarar tespiti için mahalleyi gezen kriz merkezi çalışanları bazı ev ve işyerlerinde gidip rapor tuttu. AFAD Koordinasyonunda kurulan kriz merkezinde İzmit ilçe Kaymakamlığı, İzmit Belediyesi, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünden oluşan 25 kişilik ekip 5 ayrı guruplar halinde görev aldı.

MAĞDURİYET GİDİRİLECEK

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan bölgeye gidip vatandaşları dinledi. izmit Kaymakamı 250 kişiye sıcak yemek verileceğini, mağdur olan evinde kalamayacak kişiler otel atelde konaklayacağını belirtti.

Sel sonrası objektifimize takılanlar

ELEKTRİK, DOĞALGAZ SU KESİLDİ
Sanayi Mahalle Muhtarı Osman Çilingir “Bunca yıldır bu mahalle de yaşıyorum bu kadar büyük bir mağduriyet yaşamamıştık. Daha önceden de sel baskınları olurdu ancak böyle olmazdı. Sanayi Mahallesinde altyapı tamamen bitmiş.” dedi.  

22 SOKAKTA YAKLAŞIK 350’YE YAKIN HANEDE TESPİT YAPILIYOR
Sanayi Mahalle mahallesinde selden zarar gören sokaklar arasında Ayşenur, Lalezar, Gülgonca, Beylik, Özsu, Gençlik, Esenyol, Altınlı, Yudum, Çınarlı, Akasyalı, Pınar, Fevzi Çakmak, Fabrika, Gamzeli, Çelikyay,Gürtay, Gençler, Seyitoğlu, Emin, Tan, Uzak olmak üzere 22 sokakta yaklaşık 350’nin üzerinde hanede hasar tespit yapılırken kesin rakamların sonraki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Şennur YILDIZ

Hayat felç oldu

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