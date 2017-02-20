Sanayi Mahallesi'ne İSU’dan yatırım

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Sanayi Mahallesi’nde yağmursuyu hattı inşaatı yaptıracak.

Bir adet yağmursuyu terfi merkezi, 1876 metre yağmursuyu hattı ve 651 metre kanalizasyon hattı yapımını içeren ihale, 14 Mart Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Çalışmaların, yer tesliminden itibaren 180 gün içinde tamamlanması isteniyor.

SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Geçen yılın son günlerinde meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı Sanayi Mahallesi’ni sular altında kalmıştı. İlimizde etkili olan sel baskınlarında ciddi zarar gören ev ve işyerlerinin sahiplerine İzmit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3’er bin TL nakit para yardımı yapılmıştı.