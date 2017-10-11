Sanayi sitesinde satışlar devam edecek
Gölcük Belediyesi´nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü sanayi sitesi kentsel dönüşümünde Hisareyn rezerv alanında yapılmakta olan dükkanların Bakanlık SPK uzmanlarının belirlediği bedeller üzerinden satış ihalesi gerçekleştirildi.
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Yeni yapılan Gölcük Sanayi Sitesindeki dükkanların ihalesi Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş Başkanlığında 10 Ekim 2017 tarihinde encümen huzurunda yapıldı.
İhaleye çıkartılan 48 dükkandan 12 tanesi satıldı. İhaleye çıkan ve istekli bulunmayan dükkanlarında aynı şartlar doğrultusunda 15 gün içerisinde satışları devam edilecektir.
Satın alma talebinde bulunacak olanların, Belediye Kentsel Dönüşüm Bürosuna başvurmaları gerekmektedir.
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Etiketler : Gölcük Sanayi Sitesi, dükkan
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