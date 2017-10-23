Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başiskele’yi ziyaret etti 

Kocaeli’de ilk Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın hayata geçirdiği Yeni neslin üniversitesi olan Başiskele Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden komisyon üyeleri sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Komisyon Başkanı Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ziyaret sonrası anı defterine, “Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri olarak bulunmaktan büyük tat aldık. Çocuklarımızın Hak vergisi yeteneklerini ortaya çıkaran, bir anlamda doğal ve organik bir eğitim sistemi gördük. Başta Belediye Başkanı ve ekibini müdürümüz ve tüm eğitmenlere ülkemizin geleceğine yaptıkları yatırım için teşekkür ediyoruz. Allah gayretlerinizi daim etsin” diye yazdı.