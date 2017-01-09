Sanayi üretimi Kasım'da aynı kaldı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım'da bir önceki aya göre aynı kaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.