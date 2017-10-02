Sanayideki tüm yenilikler bu fuarda

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri, Enerji Elektrik Elektronik ve Otomasyon, Üretim Makineleri ve İmalat Endüstrisi, Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller, Depolama ve İstifleme, İş ve İşçi Güveliği Sağlığı ve ekipmanları, Liman Tersane ve Gemi Sanayi ve Kimya Sanayi gibi sektörleri içinde barındıran fuar, sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Sanayi Odası işbirliği, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in değerli destekleri ile hazırlanan SANTEK 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Ülke ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlayan sanayi üretiminin ihtiyaç duyduğu yenilik ve teknolojik gelişmelerin topluca tanıtılacağı SANTEK Fuarı geçen yıl 26 bini aşkın profesyonel tarafından ziyaret edilerek önemli iş bağlantılarının yapıldığı bir platform olmuştur. Bu yıl da Fuarda gerçekleştirilecek TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT öncülüğünde düzenlenecek AR-GE Sanayi Buluşması zirvesi yanı sıra Kocaeli Sanayi Odası ve Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) öncülüğünde, fuar kapsamında hazırlanan “Match4Industry” organizasyonları fuara güç katacaktır.

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