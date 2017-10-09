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Sanayideki tüm yenilikler bu fuarda

Sanayideki tüm yenilikler bu fuarda

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından 2-5 Kasım 2017 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek SANTEK 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknolojileri Fuarında Sanayideki tüm yenilikler aynı çatı altında sergilenecek. 

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Santek 2017 Fuarı’na Dünyanın birçok ülkesinden alım heyeti bekleniyor.  B2B görüşme organizasyonu ile sektörün önde gelen dünya şirketlerine ürünlerini ve hizmetlerini sunabilecekleri bir platform yaratılıyor.

YABANCI ALICILAR BEKLENİYOR
Azerbaycan, Gürcistan, Rusya-Belarus, İsrail, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Hollanda Ortadoğu, Arap Yarım Adası’ndan yüzlerce yabancı iş adamı ile Kocaeli Sanayi Odası ve Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM)  öncülüğünde,  fuar kapsamında hazırlanan  “Match4Industry”  organizasyonu da katılımcı firmaların söz konusu ülkelerden gelecek yabancı alıcılarla ikili iş görüşmeleri yapmalarına olanak sağlayacak

TEDARİKÇİ GÖRÜŞMELERİ 
Öte yandan Türk Savunma Sanayisi'nin önde gelen kuruluşları ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN yanısıra TUSAŞ, TAI , TEI gibi tüm vakıf şirketleri de fuar süresince tedarikçi görüşmeler yapacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek 'Yerlileştirme Sergisi'nde yurtdışından ithal edilen ürünlerin yerli firmalardan teminine ilişkin görüşmeler de yine bu fuarda gerçekleşecek. Kara, Hava ve Jandarma Komutanlıkları satın alma yöneticileri de SANTEK'17 Fuarı'nda yerli tedarikçi firmalarla  görüşme imkanı bulacak. 
 

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