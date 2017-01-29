Sanayispor, 2.Küme’ye katılıyor

2.Küme’de geçtiğimiz günlerde fikstür çekildi, liglerin 4-5 şubat tarihinde başlayacağı açıklanmıştı.

Geçen yıl 1.Küme’den düşen İzmit Sanayispor, 2.Küme’ye katılım için başvuru yapmamıştı. Fikstür çekiminden sonra 2.Küme’ye katılım başvuru yapan İzmit Sanayispor, 7’li B Gruba dahil oldu.

TEKNİK DİREKÖTRLÜK İÇİN İKİ İSİM VAR

İki yıl önce ilk kez yer aldığı 2.Küme’de şampiyon olup, 1.Küme’ye yükselen Sanayispor, geçen yıl küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Bu sezon yeniden 2.Küme’ye katılım başvurusu yapan Sarı-Siyahlı ekip, geçen yıl 1.Küme’den düşen kadrosunu koruyamadı. Teknik direktörlük için de Hakan Uygur ve Ahmet Suğur isimleri ön plana çıktı. Hakan Uygur ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.