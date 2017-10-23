Sanayispor, Arslanbey’i durdurdu:3-3
1.Küme D Grubu’nda ilk üç maçtaki sürpriz çıkışı ile zirveye çıkan, liderlik koltuğunda oturan Arslanbey Belediyespor, grubun puansız takımı İzmit Sanayispor’a konuk oldu.
Büyükşehir Tesisleri’nde oynanan maçta Arslanbey Belediyespor ilk puan kayıplarını yaşadı, karşılaşma 3-3 sona erdi.
YUVAM İZMİT SERİYE DEVAM
Son yıllarda 1.Küme’nin en istikrarlı takımları arasında yer alan, genç oyuncularla ligde kalıcı olan Yuvam İzmitspor, bu sezona ise çok iyi başladı. 2’de 2 yapan, rakip filelere 8 gol gönderen Mavi-Beyazlı ekip, önceki gün sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çamçukurspor’u 3-2 yendi, 3’de 3 yapıp, maç eksiğiyle lider Arslanbey Belediyespor’u takibe devam etti. Çamçukurspor ise bu sezon ilk yenilgisin aldı.
KULLARSPOR BERABERE Ç.BALASPOR YİNE MAĞLUP
1.Küme D Grubu’nun en iddialı takımlarından Kullarspor, ligde oynadığı iki maçı da kayıpsız geçmişti. Kırmızı-Siyahlı ekip, önceki gün Gebze deplasmanında Beşköy GB ile karşılaştı. Kullarspor, üç kez öne geçtiği maçta rakibi ile 3-3 berabere kaldı, bu sezon ilk puan kayıplarını yaşadı. Geçen yıl Süper Lig’den düşen Ç.Balaspor da ise kötü gidiş sürüyor. Yeşil-Beyazlı ekip, Şekerpınar GB’ye de plasmanda 3-1 yenildi.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.