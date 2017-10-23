Sanayispor, Arslanbey’i durdurdu:3-3

Büyükşehir Tesisleri’nde oynanan maçta Arslanbey Belediyespor ilk puan kayıplarını yaşadı, karşılaşma 3-3 sona erdi.

YUVAM İZMİT SERİYE DEVAM

Son yıllarda 1.Küme’nin en istikrarlı takımları arasında yer alan, genç oyuncularla ligde kalıcı olan Yuvam İzmitspor, bu sezona ise çok iyi başladı. 2’de 2 yapan, rakip filelere 8 gol gönderen Mavi-Beyazlı ekip, önceki gün sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çamçukurspor’u 3-2 yendi, 3’de 3 yapıp, maç eksiğiyle lider Arslanbey Belediyespor’u takibe devam etti. Çamçukurspor ise bu sezon ilk yenilgisin aldı.

KULLARSPOR BERABERE Ç.BALASPOR YİNE MAĞLUP

1.Küme D Grubu’nun en iddialı takımlarından Kullarspor, ligde oynadığı iki maçı da kayıpsız geçmişti. Kırmızı-Siyahlı ekip, önceki gün Gebze deplasmanında Beşköy GB ile karşılaştı. Kullarspor, üç kez öne geçtiği maçta rakibi ile 3-3 berabere kaldı, bu sezon ilk puan kayıplarını yaşadı. Geçen yıl Süper Lig’den düşen Ç.Balaspor da ise kötü gidiş sürüyor. Yeşil-Beyazlı ekip, Şekerpınar GB’ye de plasmanda 3-1 yenildi.