  • BIST 88.749
  • Altın 148,160
  • Dolar 3,6944
  • Euro 3,9423
  • Kocaeli 19 °C

Sanayispor ve Bağdatspor galip

»
Sanayispor ve Bağdatspor galip
2.Küme’de hafta içi mesaisinde dün akşam iki maç vardı.

E Grubu’nda 15’şer puanla zirve yarışı yapan İzmit Sanayispor ile Bağdatspor, kozlarını Büyükşehir Belediyesi Tesisleri’nde paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibine 4-0 üstünlük sağladı, şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Geçtiğimiz hafta sonunda Derince GB’ye 2-1 mağlup olup, ligde ilk yenilgisini alan Bağdatspor, hafta içi mesaisinde grubun zayıf takımı Fatih Neşespor’u 11-1 mağlup etti, çok büyük moral buldu.

KAVAKLISPOR’DA 3 KIRMIZI KART
2.Küme E Grubu’nda sezona kötü başlayan, ilk iki maçını kaybedene İzmit Sanayispor, daha sonra kadrosuna yaptığı transferlerle atağa kalktı, son 4 maçını kazanıp, şampiyonluk yarışına ortak oldu. Dün akşamda hafta içi mesaisinde Büyükşehir Tesisleri’ndeki maçta Kavaklıspor’u 4-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ilk yarısı çok gergin geçti. Maçın son bölümlerinde ise Kavaklısporlu Ceyhan, Zafer ve Sedat kırmızı kart gördü. 2.Küme hafta içi mesaisinde bu akşamda iki maç var.
 

Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-13’lerde yarın akşam iki maç var05 Nisan 2017 Çarşamba 16:15
  • U-13’lerde liderler kaybetmiyor05 Nisan 2017 Çarşamba 16:12
  • Eray Şamdan, Dubai’den madalyayla döndü05 Nisan 2017 Çarşamba 10:00
  • Kocaeli'de eş zamanlı operasyon04 Nisan 2017 Salı 22:16
  • Maça maça maça04 Nisan 2017 Salı 17:38
  • İlk 18’de üç değişiklik04 Nisan 2017 Salı 17:34
  • 4 futbolcu dikkatli olmalı04 Nisan 2017 Salı 17:34
  • Kozan, dışardaki son üç maçı kaybetmedi04 Nisan 2017 Salı 17:33
  • Harb.İşspor, emin adımlarla04 Nisan 2017 Salı 17:27
  • Kocaeli Basket U18, ikinci sınavına çıkıyor04 Nisan 2017 Salı 17:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti