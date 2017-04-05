Sanayispor ve Bağdatspor galip

2.Küme’de hafta içi mesaisinde dün akşam iki maç vardı.

E Grubu’nda 15’şer puanla zirve yarışı yapan İzmit Sanayispor ile Bağdatspor, kozlarını Büyükşehir Belediyesi Tesisleri’nde paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibine 4-0 üstünlük sağladı, şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Geçtiğimiz hafta sonunda Derince GB’ye 2-1 mağlup olup, ligde ilk yenilgisini alan Bağdatspor, hafta içi mesaisinde grubun zayıf takımı Fatih Neşespor’u 11-1 mağlup etti, çok büyük moral buldu.

KAVAKLISPOR’DA 3 KIRMIZI KART

2.Küme E Grubu’nda sezona kötü başlayan, ilk iki maçını kaybedene İzmit Sanayispor, daha sonra kadrosuna yaptığı transferlerle atağa kalktı, son 4 maçını kazanıp, şampiyonluk yarışına ortak oldu. Dün akşamda hafta içi mesaisinde Büyükşehir Tesisleri’ndeki maçta Kavaklıspor’u 4-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ilk yarısı çok gergin geçti. Maçın son bölümlerinde ise Kavaklısporlu Ceyhan, Zafer ve Sedat kırmızı kart gördü. 2.Küme hafta içi mesaisinde bu akşamda iki maç var.

