Sanayispor ve Kavaklıspor, Yuvacıkspor’u takipteler

E Grubu’nda ligin ilk yarısını lider tamamlayan Yuvacıkspor, haftayı 4-1 Yalakderespor galibiyeti ile geçirdi.

Liderin en yakın takipçisi, 2 puan gerisinde yer alan Gölcük İY, son haftaların flaş takımı İzmit Sanayispor’a sahasında 3-0 mağlup oldu. Grubun bir diğer şampiyon adayı Kavaklıspor da sahasında Tepeköy Defnespor’u 6-1 yendi.

SANAYİSPOR, GÖLCÜK İY’Yİ DEVERDİ

E Grubu’nda sezona kötü başlayan, ilk iki maçını kaybettikten sonra müthiş bir seri yakalayan İzmit Sanayispor, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Turuncu-Siyahlı ekip, ilk maçta sahasında 5-1 kaybettiği Gölcük İY’yi Mustafa ve Enver (2) golleri ile 3-0 mağlup etti, son 5 maçta 5’inci galibiyetini aldı. Bu grubun bir diğer şampiyon adayı Kavaklıspor da, son haftalardaki çıkışı ile üst sıralar için iddialı duruma gelen T.Defnespor’u 6-1 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı.