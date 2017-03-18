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Sancaklı sahada: “Ülkücüleri güzel günler bekliyor”

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Sancaklı sahada: “Ülkücüleri güzel günler bekliyor”
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın, İlçe Ocak Başkanları ve yöneticilerden oluşan kalabalık bir grup tarafından karşılanan Sancaklı ve Ünlü, 16 Nisan’da yapılacak “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Paketi” ile ilgili halk oylaması üzerine sohbet etti.

Mevcut sistemdeki eksiklikleri dile getiren MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Yeni Anayasa ile Türkiye’nin rahat nefes alacağını iddia etti. Kocaeli Ülkü Ocakları’nın yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını,  İl Başkanı Melikşah Taşkın ve yönetimini tebrik ettiğini söyleyen Saffet Sancaklı, “Ülkücüleri güzel günler bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kusursuz bir lideri var. Ülkü yönetimine MHP olarak hazırız” dedi. Sancaklı, Ülkü Ocakları’nı sık sık ziyaret edeceğini söyledi, üniversiteli ülkücülere de derslerinde başarılar diledi.

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