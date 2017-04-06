Sancaktepe hazırlıkları başladı

Kocaelispor, haftalardır Sancaktepe Belediyespor ile final maçı oynamayı hedefliyordu.

Ancak aradaki puan farkını düşüremeyen Yeşil-Siyahlı ekip, pazar günkü maça da daha çok Play-Off’u garantilemek için çıkacak. Bu maçın ilk çalışmasını da bu sabah yaptı.

HAMZA, SEFA, KADİR GEZER VE MESUT ANTRENMANA ÇIKMADI

Kocaelispor, Kozan Belediyespor maçından sonra dinlenmeden, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sancaktepe Belediyespor karşılaşmasının ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kozan maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenileme koşusu yapıp, çalışmayı tamamladılar. Kozan maçında sonradan oyuna girenler ile oynamayan oyuncular ise antrenmana devam edip, normal programı uyguladılar. Dünkü antrenmanda sakatlığı bulunan Hamza Mutlu, Kadir Gezer, Sefa ve Mesut katılmadı. Yeşil-Siyahlı ekip, bugünde 15.00’de çalışacak.