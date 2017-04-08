Sancaktepe-Kocaelispor karşı karşıya

İçeride zorlanan, dışarıda fırtına gibi esen Kocaelispor, bugün lider Sancaktepe Belediyespor’a konuk.

Yeşil-Siyahlı ekibimiz rakibine evinde ilk acıyı tattırıp, Play-Off’u sağlama almak, şampiyonluk umutlarını da son üç maça taşımak istiyor.

ONLAR EVLERİNDE, BİZ DIŞARIDA KRALIZ

3.Lig 1. Grup’ta öncelikle Play-Off hattındaki yerini sağlama almak, sonrasında az olan şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Kocaelispor 35. hafta mücadelesinde lider Sancaktepe Belediyespor’a konuk. İç saha ve deplasman performans en iyi olan iki takımın randevusundan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

SENTETİK ÇİMDE, SAAT 15.00’DE

Sentetik zeminli 15 Temmuz Stadı’nda oynanan ve saat 15.00’te başlayan maçı Isparta’dan 2.Lig hakemi Şeref Taştan yönetiyor. İsmetpaşa Stadı’ndaki ilk maçta 1-0 geride olduğu maçta 9 kişi kalan Yeşil-Siyahlı ekibimiz 1-1’lik sonuçla bir puanı kurtarmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

7'Sancaktepe atağında İrfan sert vurdu, top yerden sekti kaleci Can kornere çeldi.

KOCAELİSPOR'UN MAÇ KADROSU

1- Can Emre Yücel

50- Ali Keten

4- Murat Soner Başak

5- Kemal Can Aydemir

3- Kadir Öge

6- Mert Yavuz

8- Sefa Narin

61- Burak Özbakır

62- Şenol Yıldırım

10- Burak Süleyman

11- Sinan Pektemek

Yedeklerimiz;

53- Kılıç Arslan Kopuz

22- Erol Durbakan

20- Eray Doğan

19- Mehmet Avcı

17- Özgür Sürekçi

7- Oğuzhan Türkmen

9- İshak Kurt