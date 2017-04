Sandığınızı mutlaka öğrenin

Üst üste çok seçim yaşadık son dönemlerde. En son 1 Kasım 2015’te oy kullandık. Şimdi, bir hafta sonra ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren Anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gideceğiz.

Genel ve yerel seçimlerde ortalama 300 seçmen için bir sandık kurulur. Ama 16 Nisan’daki yerel seçimlerde seçim basit olduğu için sandık sayısı azaldı. 559-600 seçmen bir sandıkta toplandı.

Siz, büyük olasılıkla Mart-2014’deki yerel seçimlerde, Haziran-2015’deki ve Kasım-2015’deki genel seçimlerde, aynı okul binasında aynı numaralı sandıkta oyunuzu kullandınız. Çünkü, bu üç seçimde sandıklar pek değişmemişti. Ama 16 Nisan için sandık sayısı azaldı. Türkiye’de seçim ve referandumlarla ilgili seçmen listeleri konusunda her şey çok düzgün yapılıyor. Ama seçmen listeleri kesinleştikten sonra, her seçmene ulaşması gereken “Seçmen bilgi kağıtları”nın dağıtımı konusunda ciddi sıkıntı ve dağınıklık var. Seçim kurulları, her seçmen için tek tek hazırlanan bilgi kağıtlarını topluca muhtarlara veriyorlar. Muhtarlar dağıtmakta zorlanıyor. Vatandaş gelsin, muhtarlıktan alsın diye bekliyor. Ya da bilgi kağıtlarını alıp, bir çırağına veriyor, “Git bunları falanca, filanca apartmanların içine bırak. Posta kutularından birine at” diyorlar.

Yani büyük olasılıkla, 16 Nisan’da hangi okul binasında, kaç numaralı sandıkta, o sandıktaki seçmen listesinin kaçıncı sırasında oy kullanacağınızı bildiren seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmamıştır. “Giderim 1 Kasım’da oy kullandığım sandıkta adımı bulurum” diye düşünmeyin. Büyük olasılıkla sandığınız değişti. 16 Nisan Pazar günü hangi sandıkta oy kullanacağınızı bilmeden okul binasına giderseniz, saatlerce isminizi listelerde ararsınız. Hem siz zaman kaybeder, hem sandık kurullarını oyalamış olursunuz.

Bu nedenle, lütfen, 16 Nisan’dan önce hangi sandıkta kayıtlı olduğunuzu öğrenin. İnternetten Yüksek Seçim Kurulu sitesine girerek sorgulama yapabiliyorsunuz. Ya da muhtarınıza uğrayın. Size ulaşmayan seçmen bilgi kağıdı büyük olasılıkla mahalle muhtarınızın odasındadır.

Sandık numaranızı öğrenin. Hatta oy kullanacağınız sandıktaki seçmen sıra numaranızı öğrenin. Bu bilgilerle 16 Nisan Pazar günü sandık başına giderseniz, 3/5 dakika içinde oyunuzu kullanıp, vatandaşlık görevinizi yapmış olacaksınız.

En iyi Şeker anlatıyor

Şu sıralar ziyaret ziyaret üzerine. “HAYIR”cılar gidiyor, “EVET”çiler geliyor.

Bu seçim, referandum dönemleri ilginçtir. Yoğunluktan biraz sıkılırım, ama keyifli tarafları da vardır. Siyasetçiler grup halinde gazete binasına gelirler; kapı girişinden itibaren tek tek bütün personelin elini sıkarlar. Yazı işlerine, teknik servise girerler. Halkın oy kullanmasının yakın olduğu dönemde siyasetçiler, herkesin gözünün içine bakıp, elini sıkmaya özen gösterirler. Yine öyle bir dönemdeyiz. En çok bizim “Şehit Babası” çay ocağı sorumlumuz Hüseyin Fehmi Özen yoruluyor. Gelip gidenlere çay-kahve taşıyor. Artık Fehmi’yi de herkes tanıyor.

Önceki gün Kocaeli Milletvekillerinden İlyas Şeker geldi. İlyas Şeker’i hep takdir etmişimdir. Sefa Sirmen döneminde, İzmit Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tek başına muhalefet yapmıştı ve çok etkiliydi. Sonra Büyükşehir Başkan Vekilliği, ardından şimdi Milletvekilliği.

16 Nisan’da “EVET” için çalışanlar, birebir temaslarında genellikle kalıplaşmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından her mitingde tekrarlanan sözleri söylüyorlar. Şeker öyle değil. Farklı. İlyas Şeker bir kahve içimlik sürede “Neden EVET” istediklerini anlattı. Meclisin üzerinden hükümet baskısının kalkacağını, Meclis’in çok daha güzel biçimde yasama ve denetleme görevini yapacağını söyledi.

İlyas Şeker de ilimizde 16 Nisan referandumu için en çok çalışan AK Partililerden biri. Hiç kaytarmıyor. İl Teşkilatı SKM’si ne görev verirse, hepsini yerine getiriyor. Sabah saat 09.00’dan itibaren çalışmaya başlayıp, gece yarısına kadar devam ettiğini, halktan aldığı elektriği çok pozitif bulduğunu söyledi. Ama itiraf etti: “Gece yarısı evime gittiğimde, konuşmaktan çenemin yorulduğunu hissediyorum” dedi.

Şeker samimi adamdır. Halkla yaptıkları temaslardan olumlu elektrik aldıklarını, EVET’lerin önde gittiğini söyledi ama şunu da vurguladı:

“Geçen gün parti binasında sohbet ediyorduk. Partili bir genç üyemiz söz aldı (Sayın vekilim. 15 yıldan beri tek başımıza iktidardayız. Siyasi güç ve yetki elimizdeydi. Şimdi neden böyle bir şeyi istiyoruz) diye sordu. Bizim kendi partililerimizin içinde de bu soruları soranlar var. Anlatıyoruz. Türkiye’nin geleceği için bu sistemin en doğru sistem olduğunu söylüyoruz.”

İÇİMİZDE FETÖ’CÜ KALMADI

Şeker’e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “AK Parti içinde 120-180 tane FETÖ’cü, bylock kullanan milletvekili var” iddiasını hatırlattım. Şunları söyledi:

“-Sayın Kılıçdaroğlu’nun elinde 10 tane isim olsa şimdiye kadar açıklardı. Tamamen kulaktan duyma bilgilerle iftira atıyor. 17-25 Aralık sonrası yerel seçim yapıldı. Adaylarımız çok titizlikle belirlendi. Buna rağmen 15 Temmuz sonrası Türkiye genelindeki 10 binden fazla Belediye Meclisi üyesi içinden 50 tane FETÖ’cü tespit edildi. Parti ile ilişkileri kesildi. 5-6 belediye başkanı belirlendi, partiden çıkartıldı. Son genel seçimler de 17-25 Aralık sonrasında yapıldı. Milletvekili adayları da titizlikle belirlendi. Partinin içinde FETÖ’cü kalmadı.”

Sayın Şeker’e, 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan AK Parti açısından olumsuz sonuçlar üzerine ilimizde yaptığı bir konuşmayı, bu kötü sonuçlardan belediye başkanlarını sorumlu tutan görüşünü hatırlattım, “Bu defa arazide yerel yönetimlerin itibarını nasıl görüyorsunuz?” diye sordum.

Şeker, ilimizdeki belediye başkanlarının genelde halk tarafından sevildiğini ve takdir edildiğini söyledi, “Yerel yönetimlerle ilgili ciddi şikâyetler almıyoruz. Elbette İzmit’te tramvay yolunun yarattığı sıkıntıları söyleyenler var. Ama alt yapı işleri, büyük işler zor işler. Halkın büyük bölümü bunu idrak edebiliyor” dedi.

Şeker, 16 Nisan’da neden EVET istediklerini en iyi anlatan AK Partililerden biri. Bence parti teşkilatı, son bir haftada Şeker’e daha çok görev vermeli, daha fazla halkla buluşturmalı.

Filler tepiniyor çimenler eziliyor

Türkiye için uzun denebilecek bir süreden beri, sabahları uyanıp televizyonları açtığımızda sürpriz haberlerle karşılaşmıyorduk. Referanduma yönelik liderlerin birbirlerini hedef alan sözleri, bir önceki gece televizyon programlarını katılan liderlerin konuşmaları falan çıkıyordu.

Dün sabaha Dünya şokla uyandı. Hiç beklenmedik bir anda, ABD Suriye’yi bombalamış, Kimyasal Silah kullanmakla suçlanan Esad’ı Rusya’nın karşı çıkışına rağmen cezalandırmıştı.

Tabii bütün dengeler değişti. Türkiye’den yükselen seslere göre, kendi halkına zulmeden, katliam yapan Esad’ı cezalandıran Trump alkışlanıyor. Ama dün sabah Dolar, Euro yükseldi. Petrol fiyatları, Altın fiyatları fırladı. Borsa çakıldı. Dünya yeni bir ekonomik belirsizlik ve sarsıntı içine giriyor. Acıdır, bu gelişmelerden de en çok fakir Türk halkı etkileniyor.

Sanki, piyasalar yeniden biraz canlanır gibi olmuştu. İnsanları savaş korkusu sarınca, yine bütün dengeler değişir. Görürsünüz bu hafta sonu her yer boş kalır, kimse para harcamak istemez. Düğün mevsimi de geliyor. Altın bir fırladı ki, yakınlarının düğününe hazırlananlar da sanırım kara kara düşünüyordur.