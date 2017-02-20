Sandık görevlileri ne kadar alacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylamasında görev alacak sandık görevlilerine verilecek ödenekleri de belirledi.

Sandıklarda siyasi parti görevlisi olarak bulunacak kişilere 81 TL ödeme yapılacak.

SANDIK BAŞKANI: 270 TL

YSK’nın belirlediği tarifeye göre, 16 Nisan’da sandık başkanı olarak görev alacak kişilere, eğitimlere katılmaları halinde 270 TL, eğitime katılmayanlara 180 TL ödenecek. Sandık kurulunda üye olarak görev yapan siyasi partilere mensup olmayan kişilere de 162 TL ödenecek. YSK, 16 Nisan’da görev alacak sandık kurulu üyelerine ödemelerin 22 Aralık 2017 Cuma gününe kadar PTT Bank üzerinden verileceğini de açıkladı.

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