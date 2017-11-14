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Saniye Davutoğlu vefat etti

Saniye Davutoğlu vefat etti

İzmit Kadıköy Mahallesi Ergün Sokak No:1’de oturan Tüpraş emeklisi Hilmi Davutoğlu’nun eşi Saniye Davutoğlu (82) lösemi hastalığı nedeniyle vefat etti.

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4 çocuk annesi olan Saniye Davutoğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

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