Saniye Davutoğlu vefat etti
İzmit Kadıköy Mahallesi Ergün Sokak No:1’de oturan Tüpraş emeklisi Hilmi Davutoğlu’nun eşi Saniye Davutoğlu (82) lösemi hastalığı nedeniyle vefat etti.
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4 çocuk annesi olan Saniye Davutoğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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