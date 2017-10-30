Şanlı: “Cumhuriyete daha çok sahip çıkmalıyız”

Şanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyetimizin 94. yıldönümüne erişme mutluluğu içerisindeyiz. Asgarisi 4 bin yıllık Türk tarihinin son asrı, tükenişten dirilişe ve dirilişten yüceliğe uzanan kutlu yürüyüşün mihenk taşı Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. En zorlu zamanda, en beter şartlarla ve bin bir zahmetle kurduk biz bu Cumhuriyeti. Her aşamasında kanımız da var, canımız da, heyecanımız da. Silahla da savaştık, karasabanla da. Düşmanla da savaştık, ihanetle de. Açlıkla da boğuştuk, hastalıkla da. Çok yetim kaldık, çok aç ve açıkta kaldık; ama yılmadık. Yıl yıl Cumhuriyet mucizesini gerçekleştirdik. Ve o Sarı Paşa’nın, varlığını Türk varlığına armağan eden o gök bakışlı Gazi’nin vefatına kadar tek bir yürekti milletçe ruhumuz. Nihayet; Han, hükümdar, sultan veya başka bir son altında bir kişinin veya bir kliğin egemenliği yerine milletin egemenliğinin önemini ancak Atatürk’le anlayabildik. Şimdilerde onu da riske etme vaziyetindeyiz ya. Allah esirgesin. Egemenlik ortak kabul etmez ve mutlaklık ifade eder.

CUMHURİYETİMİZİN VARLIĞI DAİM OLSUN

78 milyonluk devasa bir kütle yerine birinin veya birilerinin egemenliğe hükmetmesi hem herkes adına bir züldür, hem de 21. Yy ’da olmamıza rağmen ortak akıldan ne kadar uzak kalındığının bir işaretidir. O ruh ki millet olma ruhudur ve Orta Asya’lardan Anadolu’ya, Balkanlar’a taşınmıştır. 600 yıllık Osmanlı’nın enkazından çıkardığımız bu harika fidan bugün koca bir ağaç olmuştur ki, zaman zaman yaramaz çocuklar taşlasalar da, yer yer gövdesini kazımaya çalışsalar da, kökü Türk Milleti’nin kökü kadar sağlamdır. Bizi biz yapan o ulvi ruh, heyecan ve cesaretle Cumhuriyetimize her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. Ve varlığını Türk Milletinin varlığına adayanların sayısını arttırmalıyız. Türkiye Kamu-Sen olarak kuruluş ve varoluş vazifemiz budur. Başta Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, 94 yıllık zaman zarfında yitirdiğimiz tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet ve minnetlerimizi sunar, milletçe nice 100’üncü ve 1000’inci yıldönümlerine erişmek dileğiyle mutluluklar dilerim. Cumhuriyetimizin varlığı daim, gücü kaim ve sevinci hep içimizde olsun.”

Ayşegül KALAYCI