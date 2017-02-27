  • BIST 88.062
  • Altın 145,469
  • Dolar 3,6020
  • Euro 3,8115
  • Kocaeli 8 °C

Şanlı: “Tercihiniz Kamu Sen olsun”

»
Şanlı: “Tercihiniz Kamu Sen olsun”
Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Yaşar Şanlı, kamu çalışanlarını Kamu Sen’e üye olmaya davet etti.

Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Yaşar Şanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplu Sözleşmeye 5 ay kaldı, henüz 2015 Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin 20 maddesi hayata geçmiş değil. Memur kardeşim defalarca aldatıldın, 2013'de masada kazanılan enflasyon farkını, 2015 yılında, maddeyi değiştirenler, neye imza attığını dahi hesap edemeyenler masada bıraktılar. Bu hata 2015 Ocak ayından bu yana ve bundan sonra her ay, emekli ve memurun %1.8 maaş kaybına, öğretmenin ek dersine, emeklinin ikramiye ve maaş kaybına da sebep oldu. Türkiye Kamu Sen olarak, yaklaşık 5 milyon kişiye yapılan bu ihaneti anlatmaya çalıştık. Sendikal tercihlerinize dikkat edin dedik. Biz bize düşeni yaptık.

ASLA İHANET ETMEDİK

4C'li, 4 B'li, vekil ebe, hemşire, imam, 5393 sayılı yasaya tabi olanlar, ihs'liler hep bu dönemin ürünü değil midir? Çalışma hayatı adeta hercümerç edilirken, bir defa dahi eylem, miting yapmayanlarla gidişat neresidir? Şu günlerde dahi gözümüzün içine bakılarak, devlet memurluğu kavramının kaldırılacağı, tapulu memurluğa son verileceği gibi, hiç de yakışıksız ifadelerle söylenmiyor mu? Hangi sendika üyesi olursa olsun, tüm memurlara sesleniyorum, bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir, olmuştur da ancak biz asla memura ihanet etmedik, etmeyiz.

KARAR KAMU ÇALIŞANLARININ

Toplu sözleşmeye 5 ay kala, hala mı mücadele dışında kalmak için gerekçeler üreteceksiniz? Sizi, pazarlama şirketi olmaktan başka,  bir şey olmadıklarını çok da iyi bildiğiniz yapılara teslim olmaya devam mı edeceksiniz? Duruşumuz belli, ilkelerimiz belli, sözümüz ortada karar ve sorumluluk tüm kamu çalışanlarına aittir. 15 Temmuz'dan bu yana, mağduriyet yaşayan üyesine dahi kapılarını kapatanları unuttunuz mu? Geç olmadan, gelecek, telafisi imkânsız kayıplarımıza engel olabilmek, pişmanlık duymamak, en azından vicdani rahatlık duyabilmek için tercihimiz Türkiye Kamu Sen olsun.”

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hocalı Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerine teslim26 Şubat 2017 Pazar 13:13
  • İzmit’te her ay 150 ton cam toplanıyor26 Şubat 2017 Pazar 12:34
  • Çerkeşli yatırımlarla değişimi yaşadı26 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • Fiber optik teknikerleri yetiştirildi26 Şubat 2017 Pazar 11:57
  • Başkan Doğan'dan İZGAZ müdürüne ziyaret 26 Şubat 2017 Pazar 11:23
  • Memur-Sen ve Akmis Grup işbirliği yapacak26 Şubat 2017 Pazar 11:14
  • Kurtulmuş'tan 'evlilik programlarına' sert eleştiri21 Şubat 2017 Salı 23:00
  • Karaosmanoğlu, "Her kurum üzerine düşeni yapacaktır"16 Şubat 2017 Perşembe 11:30
  • Alevilerden Gülüzar Ateş’e destek ziyareti14 Şubat 2017 Salı 15:00
  • Çayırova Özgürlük Caddesi yenileniyor14 Şubat 2017 Salı 13:17
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali Güzeloğlu’nun Türkiye’ye model olacak istihdam projesi
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti