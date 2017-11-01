Şanlı’dan Hülagü’ye zor sorular

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube tarafından yapılan bir basın açıklaması üzerine o sırada salonda bulunan ancak açıklamayı okumayan KOÜ temsilcileri hakkında rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün soruşturma başlatmıştı. Sendika üyeleri de bu olaya sert tepki göstermişti. Geçtiğimiz gün basın açıklaması yapan TES Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye çok ciddi suçlamaların olduğu sorular yöneltti. Şanlı, “Sendikaları hayır kurumu zannedenler veya sözün şehvetine kapılanlar yanlış üzerine yanlış yaparlar. Ve hatadan ders almak yerine çifte katlarlar. 4688 sayılı Sendikalar Kanunu çerçevesinde yaptığımız açıklama sonrası KOÜ Rektörü açıklamayı yapana değil açıklama fotoğrafında bulunan Temsilcimize soruşturma açarak hatanın katmerlisini yapmıştır. Kendisine TCK 118 gereğince Sendikal faaliyetleri engellemekten suç duyurusunda bulunacağız. Diğer yandan sendikacılığı söylediğini yapmama ve yapmadığını söyleme oyunu olarak gören temsilci kıvırtma sanatına katkıda bulunmak için Genel Başkanını da üniversiteye çağırmış. ‘Üstü perhiz, altı lahana turşusuna örnek bu arkadaşa çok da özel ilgi göstermeyerek sorularımızı öncelikle Üniversitenin patronuna yöneltiyoruz” dedi.

KOÜ’NÜN GENEL SEKRETERİ KİM?

Şanlı’nın soruları şunlar: “Kocaeli Üniversitesi’nin Genel Sekreteri kim? Genel Sekreterlik vekâleten yönetiliyorsa genel sekreter kadrosunu işgal eden memur ne iş yapar? Daire Başkanları neye göre atanıyor; ölçüt nedir? Kocaeli Üniversitesi’nde kaç Müdürlük vekâleten yürütülüyor? KOÜ’de Başmüdür olarak çalışan kişinin kayınbiraderi kendi bölümüne Müdür olarak atandı mı? Sayıştay raporları ile tespit edilen ve Yargıtay’ın Danışıklı (muvazaalı) atamayla ilgili yasaya aykırılık kararına rağmen hülle ile müdür atanan var mıdır? Görevde Yükselme Sınavı’yla müdürlük kadrosu neden açılmamaktadır? Yetkili Sendikanın K.İ.K. kararında olan müdürlük sınavının uygulamasının yapılmaması karşılıklı anlaşma neticesinde midir? Bilgisayar işletmeni kadroları hangi kriterlere göre dağıtılıyor? Çalışanın hakkı olan unvan sendika değiştirmeden alınamıyor mu? KOÜ’de küçük çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu hastası olan personelin yer değişikliği talebi reddedilirken hangi ayrıcalıklı çalışan, hastaneden Öğrenci İşlerine oradan Anıtpark Yerleşkesi’ne isteği zamanda geçebiliyor; bu çalışanın ayrıcalığı nerden geliyor? Öğrenci konseyi seçimlerinde yapılan usulsüzlükler ve üniversiteyi karıştırmaya yönelik eylemler konusunda neler yapıldı; örneğin usulsüzlükler için soruşturma açıldı mı?”

Ayşegül KALAYCI