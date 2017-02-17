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Şanlıurfa'da bombalı araç saldırısı

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Şanlıurfa'da bombalı araç saldırısı
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesine bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. 

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesinde 20.45 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi. 112 Acil ekipleri, patlamanın etkisiyle yaralananları ambulanslarla hastanelere sevk etti.

"3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı"
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine bomba yüklü bir aracı park ettiğini belirtti.

"Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür." diyen Tuna, "Olayda zabıt katibinin 3 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 15 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısıyla ilgili Vali Tuna'dan bilgi aldı. Erdoğan, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ: Terörle kararlı, etkin mücadelemiz sürecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hiçbir terör örgütünün, terör saldırısının, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacağını, terörle, kararlı ve etkin mücadelenin süreceğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle lanetlediğini belirtti.

Yaralılara acil şifalar, yargı camiasına geçmiş olsun dileğinde bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü, terör saldırısı Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle kararlı, etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir."

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