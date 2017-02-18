Şanlıurfa'daki terör saldırısına Kocaeli'den lanet

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'daki terör saldırısına Kocaeli'den de tepki geldi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da sosyal medya hesaplarından hain saldırıyı kınayan mesaj yayınladı.

"LANETLİYORUM"

Saldırıyı lanetleyen Vali Güzeloğlu, "Şanlıurfa#Viranşehir'de ki alçak terör saldırısını lanetliyor,hayatını kaybeden yavrumuza Rabbimden rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da "Şanlıurfa Viranşehir'de gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybeden minik yavrumuza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum." mesajını paylaştı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye lojmanlarına yönelik terör saldırısını lanetliyorum. #Viranşehir" şeklinde sosyal medyadan lanet okudu.

Şanlıurfa'da bombalı araç saldırısı