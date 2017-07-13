Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İstanbul Valisi Şahin, "Terör örgütüne yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Biri Beşiktaş Stadyumu saldırısını organize eden sonra firar eden bir kişidir. Diğeri Vezneciler saldırısının organizasyonunda yer aldığı değerlendirilmektedir." dedi.

Şahin, İstanbul Valiliği'nde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT'in iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, bölücü terör örgütünün özel kuvvetler hücresinin İstanbul'da sansasyonel bir eylem yapacağı bilgisinin alındığını belirten Şahin, bu bilgi üzerine yapılan çalışmalarda, İstanbul'un 13 ilçesinde, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır ve Hakkari'de operasyonlar yapıldığını anlattı.

Bu operasyonlar neticesinde 44 kişinin gözaltına alındığını belirten Şahin, "İncelemelerde bu 44'den birinin, Beşiktaş stadyumu (Vodafone Park) patlamasında organizatör olarak görev aldığı, keşifte bulunduğu, sonra bombalı araçtan son anda inip firar eden kişi olduğu, bir başkasının da Vezneciler'de Çevik Kuvvet polislerimizin taşındığı servis aracına yönelik bombalı eylemi organize eden kişi olduğu değerlendirilmiştir." diye konuştu.

"161 kilogram da çeşitli seviyede etkili patlayıcı malzeme ele geçirilmiştir"

Bunlarla birlikte üç iş yerinde ve dört ayrı depodaki aramalarda çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydeden Vali Şahin, "13 silah ki, bunların 3'ü uzunlu namlulu yivli tüfek dediğimiz silah. Yine 2 av tüfeği ve buna benzer silahlar. 161 kilogram da çeşitli seviyede etkili patlayıcı malzeme ele geçirilmiştir. Bunların yanı sıra birçok doküman ve materyal de elimizdedir. Bunlarla ilgili incelemeler de bir taraftan devam etmektedir." bilgisini verdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, operasyonlara emeği geçen emniyet personeli ve MİT elemanlarına teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'un, gerçekten çok ciddi ve sansasyonel sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kurtulduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da tabii, emniyet birimleri olarak çalışmalarımıza aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz."