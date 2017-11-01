SANTEK 2017 başlıyor! Hedef 30 bin ziyaretçi

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) öncülüğünde TÜYAP Anadolu Fuarı A.Ş. tarafından organize edilecek olan SANTEK 2017 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı bu yıl 02-05 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı için bugün KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Clup Bithynia’da sektöre hizmet veren katılımcı firmalarla birlikte toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya KOSGEB Bölge Müdürü İbrahim Ustaömer, Genel Sekreter Mustafa Çöpoğlu, GTO Başkanı Nail Çiler, Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut katıldı.

HEDEF 30 BİN KİŞİ

Toplantıda konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İlimiz sanayinin kalbidir. Amacımız ilimizi fuar merkezine dönüştürmekti. 2013 yılında ilk fuarımızı 12 bin ziyaretçi 167 firma ve kuruluş, 2014 yılında 220 firma, 20 bin ziyaretçi, 2016 yılında 233 firma ve 26 bin 387 ziyaretçi ziyaret etmişti. Bu yıl 300 firma ile organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Fuarımızı 30 bin kişinin ziyaret edeceğini hedefliyoruz. Bu rakam oldukça önemli. Bu sene işbirliklerimize tüm Savunma Sanayi Vakıf Şirketlerini de ilave ederek fuarın bir bölümünü sadece savunma sanayi firmalarına ayırdık” ifadelerini kullandı.

300 FİRMA TEMSİLCİSİ

2-5 Kasım tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak olan fuar 13 OSB, 3 serbest bölge ve teknoparklarıyla Türkiye’nin ikinci büyük sanayi kenti olan Kocaeli’de sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası olacak. Fuar 2-4 Kasım tarihlerinde saat 10:00-19:00, 5 Kasım Pazar günü ise saat 18:00’e kadar açık olacak. 25 bin metrekare kapalı sergileme alanında yaklaşık 300 firma ve temsilcisi yer alacak.

80 FİRMA FAALİYET GÖSTERİYOR

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz ise şunları söyledi: “ ISO 500- Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşlarından 80 firma Kocaeli’de faaliyet göstermekte olup, bu firmaların önemli bir bölümünün katılımcı ve ziyaretçi olarak SANTEK fuarımızda yer alacak olmaları da fuarımıza güç katmaktadır. Sanayideki yer alacağı fuarda katılımcılar önemli iş bağlantıları kurabilecek. SANTEK Fuarı’nı geçen yıl 26 bini aşkın kişi ziyaret etti. Fuarda bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek Yerleştirme Sergisi’nde, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli firmalardan teminine ilişkin görüşmeler yapılacak.”

Çiğdem ARMAĞAN