"SANTEK 2017" sona erdi

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, çeşitli sektörlerden 300 firma yer aldı.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen 3 günle ilgili katılımcı firmalarla görüşme yaptıklarını belirterek, kendilerini mutlu eden geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Beklenen ziyaretçinin fuara geldiğini düşündüklerini ifade eden Gökdemir, bu yıl Savunma Sanayi Müsteşarlığı, HAVELSAN, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, TEİ-TUSAŞ, TAİ-TUSAŞ gibi şirketlerin fuarda yer aldığını kaydetti.

Gökdemir, firmaların tedarikçi görüşmeleri yaptığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar da ciddi bağlantılar yaptıklarını, fuarın kendileri için verimli geçtiğini ifade ettiler. Bu bizim için mutluluk verici. Yurt dışından yaklaşık 180 yabancı ziyaretçi fuara geldi. Bunların tamamı birebir görüşmeler yaptı. Tüm firmalarla görüştüler. Milyon dolarlık anlaşmalar yapıldığını öğrendik, bu anlamda hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda yabancı ziyaretçi sayısı artacak. Çünkü bu insanlar ülkelerine döndüklerinde fuarda neler yaptıklarını çevrelerindeki iş adamlarına anlatacaklar. Gelecek yıllarda fuar büyüyecektir."