Santek 2017’de hedef tuttu

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Sanayi Odası işbirliği, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in destekleri ile düzenlenen SANTEK 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, hafta sonu kapandı.

Tüyap Genel Müdürü Cihat Alagöz; “Sektörün önemli buluşması 30.428 kişi tarafından ziyaret edilerek katılımcılarımızın yüzünü güldürdü” açıklaması yaptı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun 30 bin ziyaretçi hedefinin de bu sayede tuttuğu, fuarın amacına ulaştığı görüldü.

DAHA GENİŞ KATILIM OLABİLİRDİ

2 Kasım Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımlarıyla açılışı yapılan SANTEK 2017 Fuarı, 5 Kasım Pazar günü sona erdi. Fuar gerek yurtdışı, gerekse yurtiçinden 30.428 kişi tarafından ziyaret edilerek sektöre önemli bir ivme kazandırdı. 300 firma ve firma temsilciliği katılımı ile sektöre ilişkin birçok seçenek sunan fuardan katılımcı ve ziyaretçiler memnun ayrıldı. bu arada, çeşitli çevreler bu tür fuarlara ilgi ve katılımın daha da yüksek olabileceğini, var olan bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

İŞ BAĞLANTILARI KURULDU

Tüyap yurtdışı ofisleri, Kocaeli Sanayi Odası ve Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri’nin (ABİGEM) çalışmaları sonucu Hırvatistan, Gürcistan, Rusya, Belarus, İran, Irak, Ürdün, Tunus, Fas, İsrail, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Hollanda’dan gelen yabancı alıcılarla katılımcılar, fuar süresince birebir görüşme fırsatı yakaladı. Görüşmeler sonucu ülke ekonomisine katkı sağlayacak yüksek ölçekli iş bağlantıları kuruldu. Bunun yanı sıra çevre illerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar stratejik bir iş platformuna dönüştü.

Fuar süresince Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI-TUSAŞ, TEI, İşbir Elektrik yapmış olduğu görüşmeler sonucu yerli tedarikçiyi bulma konusunda önemli adımlar atıldı.