SANTEK açılıyor

HEDEF 30 BİN ZİYARETÇİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 2-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuarla ilgili basın toplantısı düzenleyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, fuara bu yıl 30 bin ziyaretçi beklendiğini açıkladı. 300 firmanın ürünlerini tanıtacağı fuar, sanayi ve teknoloji sektörünü buluşturacak. Fuar 2-4 Kasım günleri 10.00-19.00 saatlerinde, 5 Kasım Pazar günü ise saat 18.00’e kadar açık olacak