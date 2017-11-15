SANTEK’i 30 bin 428 kişi ziyaret etti

Meclisin bu ayki konuşmacı konuğu Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ oldu. Osetya Bölgesi Ekonomi Bakan Yardımcısı Roin Kozaev, bölgesiyle ilgili sunum yaptı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da faaliyetlerle ilgili bilgi verdi, Kocaeli’deki Ar-Ge merkezlerindeki sayının bu ay 5 yeni ilaveyle 76’ya yükseldiğini aktardı.

OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 49’A ÇIKTI

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ekim ayında ihracatın 2 milyar dolar, ithalatın 4,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bir önceki yıla göre on üç aydır kesintisiz artış gerçekleştirildiğini söyledi. Zeytinoğlu, “Otomotiv ihracatının payı geçen yıl ekim ayında yüzde 46 pay iken bu yıl aynı dönemde yüzde 49’a çıktı. İlimiz Ocak-Ekim döneminde ülkemiz ihracatının yüzde 14,8’ini, ithalatının ise yüzde 20,1’ini tek başına karşıladı” ifadelerini kullandı.

AR-GE’YE 5 FİRMA İLAVE OLDU

Ar-Ge merkezleriyle ilgili bilgi veren Zeytinoğlu, şunları dile getirdi:

“- İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı bugün itibariyle 76 oldu. 5 firma ilave oldu. Türkiye’de ise 693 oldu. İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Bu ay Ar-Ge Merkezi olan firmalarımız: Teknokauçuk San. A.Ş., Hektaş San. Tic. A.Ş., İzel Kimya San. ve Tic. A.Ş., BMA Teknoloji A.Ş. ve Sağlam Metal San. ve Tic. A.Ş. Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 80’i ilimizde faaliyet gösteriyor. Bu 80 firmanın 26’sı ise Odamız Meclis ve Meslek Komitelerinde temsil ediliyor”

Zeytinoğlu, Santek 2017’yi 30.428 kişinin ziyaret ettiğini hatırlattı, “860 iş görüşmesi yapıldı. Bu rakam geçen yıl 430’du” dedi.

GEZİ OLAYLARI BORSAYI ETKİLEDİ

KSO Meclisi’nde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ da kurumuyla ilgili şunları söyledi:

“- Bulunduğumuz coğrafya çok problemli bir coğrafya. Bunun yanı sıra nimetleri de var. Her zaman ticaretin merkezi olmuştur. Biz siyasi olayları, borsaya etkisini görmek adına yakından izliyoruz. Bizde insanlar bilgiye parasını yatırıyor. Gezi olaylarına kadar biz sürekli yükselen bir endeks grafiği izliyorduk. Gezi olaylarıyla birlikte çok ciddi kırılmalar yaşandı. 30 Mart seçimlerine kadar endeks aşağıya indi. Cumhurbaşkanı, 7 Kasım seçimleri, 1 Kasım seçimleri ve referandumda ekonomik mücadele devam etti. Bu sıkıntılı dönem referanduma kadar devam ediyor. Ardından endeks 90 binin üzerine yükseldi”

Çiğdem ARMAĞAN