Santral yokuşunda faciaya ramak kala!

Kaza sabah saat 08.10 sıralarında İzmit Gazanfer Bulvarı Santral Yokuşunda meydana geldi. Şantiye alanından geldiği öne sürülen Tugay İ. idaresindeki 41 DG 549 plakalı içi boş midibüs rampa aşağı inerken freni patladı. Kontrolden çıkan midibüs önce yol kenarındaki bariyerlere ardından da 3 araca çarptı. Çarpma sonrası yol kenarına sürüklenen midibüs korkuluklarını kırdığı bir duvarın üzerinde asılı kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil, Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri midibüs şoförü Tugay İ.'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Turgay İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik kontrollü olarak verilirken kaza yapan midibüs çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri ise yaşanan kazanın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ