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Sapakpınar’da meyve ağacı yetiştiriciliği, aşı ve budama eğitimi

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Sapakpınar’da meyve ağacı yetiştiriciliği, aşı ve budama eğitimi
İzmit Belediyesi’nin köylerdeki bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Sapakpınar’da fındık yetiştiriciliği ve hastalık zararlıları ile mücadele yöntemleri, KAMEDER’de de meyve ağacı yetiştiriciliği, aşı ve budama eğitimi düzenlendi.

KÖYLÜLERDEN YOĞUN İLGİ

Sapakpınar’daki eğitimi Tarım İl Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Veysel Ayhan ile Ziraat Mühendisi Serdar Memiş verdiler. Eğitimi, Sapakpınar sakinlerinin yanı sıra fındık yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Süleymaniye ve Karaabdülbaki köyünden vatandaşlar da takip ettiler. Vatandaşların ilgiye takip ettikleri eğitimde fındığın iklim ve toprak isteği, arazi ve toprak hazırlığı, çeşit seçimi, fidan seçimi ve dikime hazırlanması, fidan dikim aralıkları, terbiye sistemleri, tozlanma ve döllenme, tozlayıcı çeşitler, budama, gübreleme, hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.

BUDAMA VE BAKIMI

Yine İzmit Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü ortaklığında kısa adı KAMEDER olan Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’nde aşı ve budama konulu bir eğitim de verildi. KAMEDER’in Tavşantepe’deki merkezinde gerçekleşen bu eğitimi de Tarım İl Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendis Mustafa Erdoğan verdi. Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener, benzer eğitimlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

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