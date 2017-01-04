  • BIST 76.110
  • Altın 134,178
  • Dolar 3,5802
  • Euro 3,7398
  • Kocaeli 8 °C

Sapanca Gölü'nde kapaklar açıldı

»
Sapanca Gölü'nde kapaklar açıldı
Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'nde seviyesinin 31.90 metreye ulaşmasıyla Çark Deresi'nin kapakları açıldı.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'nde seviyesinin 31.90 metreye ulaşmasıyla Çark Deresi'nin kapakları açıldı.

Son günlerde yaşanan yağışların ardından Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31.90 metreye ulaştı. Su dengesinin kontrol altında tutulması amacıyla Sapanca Gölü'nde kapaklar açılarak dereye su verildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sapanca Gölü'nde su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi kapaklarının açıldığını belirterek, "Son yağışlar gölümüzün su seviyesini hızla yükseltti ve yükseltmeye de devam ediyor. Gölümüzün seviyesi 31,90 metreye ulaştı. Gölün su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi'nin kapaklarını açtık. Hamd olsun Sapanca Gölü'müzün seviyesi her geçen yıl bizi daha da sevindiriyor. Geçtiğimiz günlerde şehrimizde etkisini arttıran yoğun yağışlarla birlikte göl seviyesinde son 10 yılın en ciddi artışını kaydettik. Gölümüz bir günde 18 santimetre yükselerek 8,5 milyon metreküp su aldı. Aynı zamanda Sapanca Gölü havzasında bu yıl çok güzel kar yağdı. Yukarı havzada kar kalınlığı 1,5 metreyi bulmuş durumda. Havzadan su akışını ve gölün su seviyesini sürekli takip ediyoruz. Son üç yıldır gölün su seviyesi oldukça iyi durumda. Kurum olarak gölden çekilen her metreküp suyu takip ediyoruz. Bu anlamda göl seviyesinin korunmasına özen gösteriyoruz. Gölün yıllık ortalama 100 milyon metreküp güvenli su kullanma potansiyeli var" dedi.

Bu haber toplam 715 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokak hayvanlarına elektrikli ısıtıcı04 Ocak 2017 Çarşamba 11:15
  • Kızılay’ın Halep’e yardım Tır’ı yola çıktı04 Ocak 2017 Çarşamba 11:08
  • Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket!04 Ocak 2017 Çarşamba 10:03
  • Fotoğraf sihirbazının inanılmaz eserleri03 Ocak 2017 Salı 19:22
  • Maşukiye'de kopan elektrik teli ölüm saçıyor03 Ocak 2017 Salı 18:41
  • Sürpriz evlilik teklifi ile şaşırdı03 Ocak 2017 Salı 17:21
  • Doğu Marmara'nın zam şampiyonu belli oldu03 Ocak 2017 Salı 14:31
  • Başkan Üzülmez’den minik şaire motivasyon ödülü03 Ocak 2017 Salı 14:00
  • Kartepe'den Haleplilere yardım03 Ocak 2017 Salı 13:22
  • İzmit MTAL’de ‘Aralık’ ayı ödülleri03 Ocak 2017 Salı 13:08
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kuralcılığın sınırı olmalı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti