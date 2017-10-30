Sapanca Gölü'nde yakalandı!İşte dereceye girenler

Fiziki yapısı sebebiyle doğa sporlarının aranılan adresi olan Kartepe’de yeniden bir araya gelen olta balığı sevenler, bu yıl da oltalarını en büyük sazan balığını tutmak için attı. Türkiye’nin bir çok ilinden gelen yarışmacıların yanı sıra Romanya, Bulgaristan ve Ukranya’dan 50 takım yarışmaya katılım sağladı. Kartepe Belediyesi 4’ncü Geleneksel Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri Sapanca Gölü Kartepe Eşme sahilinde düzenlenen törenle verildi. Yarışma sonuçları açıklanmadan önce katılımcılara ünlü Eşme ayvası ikramı yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Sapanca Gölü Eşme Sahili’nde düzenlenen ödül törenine AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve davetliler katıldı. Ödül töreninde konuşan Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, her yıl yarışmaya verdiği destek için Başkan Üzülmez’e teşekkür etti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’de doğal hayatın korunmasına katkı vermek, Kartepe sınırları içinde kalan Sapanca Gölü’nde ki balık popülaritesine dikkat çekmek, bilinçsiz balık avlamayı önlemek, amatör balıkçılığı özendirmek ve başta olta balığı tutkunları olmak üzere halkın ilgisini bölgeye çekme düşüncesi ile düzenlendiğimiz Sazan Balığı Tutma Yarışması’na ilimizden ve yurt dışından yarışmacılar katılmıştır. Kartepe’nin doğal yapısına uygun spor branşları ve sportif aktivitelerimiz devam edecek. Her yıl artan oranda güzel bir ilgi ile karşı karşıya kalan organizasyon ile Kartepemizin adını daha çok duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından en çok balık birincisi 22 kilo 500 gr ile Katran Planet Baits olurken ödülü AK Parti Milletvekili İlyas Şeker tarafından verildi. Ekibe ayrıca 29 bin 500 TL ödül verildi. En büyük balık 15 kilo 300 gr ile Shimano Türkiye ekibi olurken, ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından verildi. Ekibe ayrıca 15 bin TL para ödülü verildi. En çok balık ikincisi 22 kilo 50 gr Team Romania CPR olurken ödüllerini Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş verdi. Ekibe ayrıca 14 bin TL para ödülü verildi. En çok balık üçüncüsü olan 19 kilo 800 gr ile Snow Boits olurken ödüllerini İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan tarafından verildi. Ekibe ayrıca 10 bin TL para ödülüne layık görüldü.

Olta balıkçılığına gönül veren Afyon’dan gelen ATSOBDER üyesi engelli Umut Uyar’a da Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve KAMADER Başkanı Engin Uztürk tarafından çeşitli hediyeler verildi. Kartepe Belediyesi 4’ncü Geleneksel Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması’nda tutulan balıklar protokol tarafından ölçüleri ve fotoğrafları alındıktan sonra Sapanca Gölü’ne bırakıldı. Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları (KOBİDOS) Başkanı Ali Osman Kanyılmaz ve ekibi düzenlenen etkinliğe katılarak sporun önemine dikkat çektiler.