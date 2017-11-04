Sar-Cam’dan destek
Orhan Sarısüleyman’ın sahibi olduğu Sar-Cam firması, BAL’da zirve mücadelesi veren Başiskele Doğantepespor’a destek verdi.
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Sar-Cam, takımın Symbol AVM Hilton Otel’deki Maltepe maçı kamp masraflarını üstlendi. Başkan Ertan Demirkan, duyarlılık gösteren işadamı Orhan Sarısüleyman’a teşekkür etti.
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Etiketler : Başiskele Doğantepespor, Sar-Cam, Orhan Sarısüleyman
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