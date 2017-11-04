Kocaeli14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Sar-Cam’dan destek
Sar-Cam’dan destek

Sar-Cam’dan destek

Orhan Sarısüleyman’ın sahibi olduğu Sar-Cam firması, BAL’da zirve mücadelesi veren Başiskele Doğantepespor’a destek verdi.

A+A-

Sar-Cam, takımın Symbol AVM Hilton Otel’deki Maltepe maçı kamp masraflarını üstlendi. Başkan Ertan Demirkan, duyarlılık gösteren işadamı Orhan Sarısüleyman’a teşekkür etti.

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.