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Saraylı-Örcün Tarih Koridoru’nda belgeler

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Saraylı-Örcün Tarih Koridoru’nda belgeler
Kocaeli Gölcük-Başiskele Termal Turizm Merkezi Birliği’nce hazırlanan, Gölcük Belediyesi Projeleri içerisinde yer alan Gölcük Belediyesi ve Marka desteğiyle sürdürülen, “Saraylı-Örcün Tarih Koridoru’nda Doğal Yaşam Projesi’nin eğitimleri tamamlandı, serti

Gölcük Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığında yürütülen projede bölgenin Kültür ve Turizm değerlerinin korunması, tanıtılması, turizme kazandırılması ve turizm cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Gölcük Belediyesi “Sultan Hatun Konağı’nda” 40 saati teorik, 40 saati de uygulamalı olarak mutfak ve 80 saat serada uygulamalı organik tarım eğitimleri verildi. Bu kapsamda hijyen, Türk ve Osmanlı Mutfağı ve yöresel mutfaklar eğitimi, yiyecek içecek kültürü, servis teknikleri, turizm ve ağırlama endüstrisinde çalışanlar konulu eğitim, organik tarımın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gibi konular işlendi.

55 KURSİYER SERTİFİKA ALDI

Proje Koordinatörü ve Turizm Birlik Müdürü Ayşe Dışpınar’ın önderliğindeki eğitimlere 55 kişi katıldı.

“Saraylı-Örcün Tarih Koridorunda Doğal Yaşam Projesi” sertifika töreninde Kaymakam Mustafa Altıntaş ve eşi Funda Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve eşi Feriha Ellibeş, Cumhuriyet Basavcısı Hüseyin Gülle, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, AKP İlçe Başkanı İdris Alp ve yönetimi ile eğitmenler, kursiyerler ve davetliler hazır bulundu.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, projede amacın bölgeyi turizm anlamında tanıtmak, tarihi gün yüzüne çıkartmak olduğunu söyledi, katkı sunanlara teşekkür etti.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş da, kursiyerlerin ilgisi ve yaptıkları çalışmaların övgüye değer olduğunu söyledi, bölgenin tarihi önemine vurgu yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan da, Gölcük’te turizmle ilgili önemli çalışmaların yapıldığını hatırlattı, “Bu güzel işler, il adına, turizm adına bizleri mutlu ediyor” dedi.

EĞİTMENLERDEN BELGELER

Konuşmaların ardından 55 kursiyere sertifikaları ve eğitmenler Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Ziraat Müh.Mustafa Tengerek, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü.Yrd.Yrd.Doç.Dr.Bilsen Bilgili, KOÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Dilek Dülger Altıner, Ziraat Müh.Hüseyin Yüce, Kocaeli Akademik Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı  Naif Bağı, Genç Aşçılar Yetiştirme Derneği Başkanı Tayfun Gündüz, KOÜ Kartepe MYO Müdürü Prof.Sami Karacan, KOÜ Turizm Otelcilik Yüksek Okul Müdürü Yrd.Doç.Dr.Adem Yavaş ve öğretim üyeleri Doç.Dr.Emrah Özkul, DoçDr.Hatice Güçlü Nergiz ve Yrd.Doç.Dr. Dilek Dülger’e de teşekkür belgeleri, protokol tarafından takdim edildi.

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