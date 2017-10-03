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Saraylı-Örcün yolunun bir bölümü çok bozuldu

Saraylı-Örcün yolunun bir bölümü çok bozuldu

Gölcük’te Saraylı-Örcün arasındaki yolun küçük bir bölümü çok bozuk olduğu bildirildi.

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Özellikle gece karanlığında bu bozuk bölüm sürücüler için büyük tehlike yaratıyor. Bu yol artık çok fazla insanın yaşadığı bölgelere ulaşım sağlıyor ve hareketli.  30 metrelik tehlikeli bölümün bir an önce onarılması isteniyor. 

*Fotoğraf temsilidir.
 

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