Saraylı-Örcün yolunun bir bölümü çok bozuldu

Özellikle gece karanlığında bu bozuk bölüm sürücüler için büyük tehlike yaratıyor. Bu yol artık çok fazla insanın yaşadığı bölgelere ulaşım sağlıyor ve hareketli. 30 metrelik tehlikeli bölümün bir an önce onarılması isteniyor.

*Fotoğraf temsilidir.

